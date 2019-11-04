一歲半童奧萬大墜橋慘死 園區經理15萬交保

2019-11-04 22:58 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／即時報導



南投縣仁愛鄉奧萬大國家森林遊樂區昨發生男童墜橋身亡意外，外界質疑家長輕忽照顧，男童父澄清，「手牽著都沒放開」，兒子跌坐縫隙才墜橋。檢警相驗許姓男童遺體，並進行現場勘驗，南投地方檢察署表示，許童因從高處墜落，頭部受到嚴重撞擊，初步研判頭部受創應是致命傷，勘驗現場及訊問後後，廖姓經理及陳姓巡察員各以15萬元交保，將陸續詢問相關人員以釐清責任。

管理單位也挨批未落實巡檢，林務局說明，每年3次專業團隊安檢，上個月是例行性設施檢視均依規定辦理。檢警相驗確認頭部受創應是致命傷，相關責任調查釐清中。

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新北市1歲半許姓男童前天與親友到南投奧萬大國家森林遊樂區旅遊，行走在吊橋時疑因重心不穩，而從安全護網和橋面間縫隙墜落70米高溪床死亡。

而奧萬大吊橋上個月才進行巡檢，昨卻發生墜橋憾事也挨批安檢不確實；對此，管理單位南投林管處表示，每年固定3次會委託專業團隊進行安全檢測工作，前一次是在8月確保設施結構安全，上個月則是每個月辦理例行性設施檢視。

南投林管處也強調，橋梁設計和結構都符合安全規範，防護網更是加裝的，而法規並沒有特別規定這部分；現階段全力協助家屬處理後續事宜，並配合警方保留現場而封閉吊橋，並進行全面性安檢後再是狀況開放，其餘就靜待司法調查。