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男子離家多天又跌傷 派出所內與父相擁

2019-11-04 22:14聯合報 記者邱奕能／即時報導

高雄劉姓男子離家3天，因飢餓難耐面容憔悴，剛好被巡邏員警看見，警方下車關心時，發現他曾被家人通報失蹤協尋人口，員警在幫劉清理包紮傷口後，聯絡劉的老父到所，2人在所內相擁，溫馨十足。

警方表示，上月底，鳳山警分局鳳崗所林姓、方姓員警晚上11點巡邏時，行經五甲一路見到劉男（45歲）走路重心不穩，表情扭曲，看似身體非常不舒服，員警便上前關心，發現劉是因精神不濟跌倒受傷導致。

員警又與劉男攀談，劉無法回答出年籍資料與住處，但警方見到他額頭上有擦傷，便帶著他回到所內包紮，並透過警用系統查詢劉的資料，發現劉竟於2天前被家人通報失蹤。

五甲所員警立即打電話聯繫上劉的父親，當劉父一到所內看到兒子平安無事，激動得流下淚來，警方瞭解後，才得知劉父長時照顧劉的生活起居，但有次因劉想出門散步透氣，卻未回到家中，讓家人心急不已。

高雄劉姓男子離家3天，因飢餓難耐面容憔悴，剛好被巡邏員警看見，警方下車關心時，發...
高雄劉姓男子離家3天，因飢餓難耐面容憔悴，剛好被巡邏員警看見，警方下車關心時，發現他曾被家人通報失蹤協尋人口，員警在幫劉清理包紮傷口後，聯絡劉的老父到所，2人在所內相擁，溫馨十足。記者邱奕能／翻攝
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高雄劉姓男子離家3天，因飢餓難耐面容憔悴，剛好被巡邏員警看見，警方下車關心時，發...
高雄劉姓男子離家3天，因飢餓難耐面容憔悴，剛好被巡邏員警看見，警方下車關心時，發現他曾被家人通報失蹤協尋人口，員警在幫劉清理包紮傷口後，聯絡劉的老父到所，2人在所內相擁，溫馨十足。記者邱奕能／翻攝
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