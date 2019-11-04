碰！新北板橋傳槍響 17歲少年疑自戕殞命

2019-11-04 20:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ／即時報導



新北市板橋區一名少年今（4日）傍晚疑在住處房間持槍自戕，雖被緊急送醫，但搶救後仍不治。示意圖／ingimage 分享 facebook

新北市板橋區一名少年今天傍晚疑在住處房間持槍自戕，雖被緊急送醫，但搶救後仍不治，警方正釐清原因和槍枝來源。

據了解，死者是17歲的秦姓少年，是今天傍晚6時許被母親發現倒臥在床上，現場除了一把手槍，還留有一支手機，其中有吐露輕生念頭文字，但是否有其他外力介入，警方還在調查中。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

【中央社／新北4日電】

新北市板橋大觀路一處民宅，今天晚上約6時許傳出槍擊案。一名17歲少年在家中受到槍傷。消防單位據報前往救護，將傷者送醫不治。警方已介入調查槍案原因是否與輕生有關。

新北市府消防局表示，今天晚上6時接獲傷者的母親報案指稱，位於板橋區大觀路二段一處民宅自家，17歲的秦姓兒子倒臥在床上，頭部靠近太陽穴處有槍傷。

消防局立即派救護車前往搶救，將已經無呼吸、無脈搏的秦姓少年，送往板橋亞東醫院急救，並在今天晚間宣告不治。

板橋警分局初步調查，秦姓少年的母親今天晚上返家後，發現兒子倒臥在房間床上，頭部靠近太陽穴處有槍傷，嚇得趕緊報案求救。

目前警方已封鎖現場介入調查，釐清案發經過。初步瞭解，死者頭部有兩個傷口，疑似一進一出的槍傷。現場並且發現有一把手槍，至於，死者是否持槍自戕，還要由檢方相驗進一步調查。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )