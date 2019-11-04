幼童墜奧萬大吊橋敲警鐘 新北3吊橋因這設計無隙可乘

2019-11-04 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／即時報導



南投縣仁愛鄉奧萬大森林遊樂區昨驚傳新北一名約2歲許姓男童，因橋體搖晃造成墜橋意外，新北轄內吊橋、景觀橋眾多，吊橋安全也引發重視，新北市轄區共有18座吊橋，新北市工務局、觀旅局及各區公所皆上緊發條，除了例行檢查外，也隨時監控加強安全巡檢。

奧萬大吊橋全長180公尺、高約90公，兩側安全護網高度1.4公尺，採用鋼索結成菱形網的軟性護欄，這次卻因橋體搖晃且疑似護網下方與橋面固結點鬆開，出現較大縫隙，才釀成孩童墜橋意外。

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事件發生後吊橋安全引發重視，工務局表示，目前新北轄區內共有18座吊橋，包含石碇淡蘭吊橋、烏來吊橋、烏來信賢吊橋、烏來福山吊橋、新店碧潭吊橋、貢寮龍門吊橋、三峽正義吊橋、三峽大豹吊橋、三峽梢楠吊橋、坪林闊瀨吊橋、坪林粗石斛吊橋、坪林虎寮潭吊橋、坪林親水吊橋、坪林金瓜寮吊橋、平溪靜安吊橋、平溪四廣潭吊橋、平溪觀音巖吊橋、平溪觀瀑吊橋。

其中，新店碧潭吊橋、平溪四廣潭吊橋、平溪觀瀑吊橋3座吊橋，位於在風景區內由觀旅局負責維管；貢寮龍門吊橋由交通部觀光局負責，剩下14座由各區公所負責維護管理。管理的14座吊橋，除了每個月會進行一次巡查外，工務局養工處每2年也會進行一次大檢測。

觀旅局長張其強表示，觀旅局所負責的3座吊橋，每2星期皆委託中央大學橋樑中心專業人員進行橋面巡檢，另在橋上及兩端都設有監視及監測器材，針對橋上狀況、人數，載重及風速等做即時監控。