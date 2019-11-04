失智翁外出覓食迷途 幸遇熱心警助返家
2019-11-04 16:57
聯合報 記者張弘昌
／即時報導
桃園市楊梅警分局楊梅派出所長林祺笙偕同警員劉書宜、曾昶瑋，今天凌晨1時許接獲民眾報案，稱火車站前大成路有迷途老人需要協助。警趕到場發現老翁肚子餓徒步出門覓食，但是走到炸物店前，卻發現身上沒有帶錢，更忘記回家的路，無助之下便呆坐店家前，一直想到店家打烊了，老翁仍想不起來。
警詢問年籍資料，老翁表達能力不佳，顯然有失智的情況，警方使用警用M-Police小電腦的人臉辨識系統功能，查詢出為84歲廖姓老翁，家住楊梅區大同里，因時值深夜，為避免老翁隻身在外有安全疑慮，立刻攙扶老翁坐上巡邏車載送老翁返家，返家路上員警特地於超商買了便當給老翁止餓。
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警方將老翁交付家屬，家屬表示老父親年事已高，常在夜深人靜，家人無法注意下外出，此次趁家人不注意，走出家門迷途街上已經12小時未進餐，幸好遇到熱心楊梅警方平安護送返家，未免老父肚子餓還特地買熱食讓其暖胃，對於警方的協助感到暖心，感謝不已。
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