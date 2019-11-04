義消打火更有保障！嘉縣千萬採購裝備、救命器
2019-11-04 16:24
聯合報 記者卜敏正
／即時報導
嘉義縣議會今天縣政總質詢，縣議員陳信文提出為打火義消增購救命器，縣消防局回應，明年中央補助及地方配合款已編預算共1000萬，將購買200組消防裝備、器材，其中就包括救命器，預計明年下半年交貨。
消防員表示，救命器是一組約手掌大小警報器，配掛在左胸上側，消防員進入火場前，必須將救命器插鞘拔下交給消防車司機，登錄進入火場時間、空氣瓶狀態等資料，警報器若感受消防員停在原地超過25秒沒有動作，即會發出警報聲，不僅可提醒周邊救火同仁狀態，後續救援者也可依警報聲尋找受困人員。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
陳信文指出，救命器是縣消防員標準配備，每位隊員都有一組，但協助火場打火義消並沒有這個「救命器」配備，這對於緊急時刻，可能進入火場協助救災義消少了一層保障，建議縣消防局至少每個分隊採購5組，提供 義消使用。
嘉義縣消防局長呂清海表示，中央今年執行4年義消中程計畫，補助加地方配合款共1000萬元，添購義消訓練裝備、消防器材，其中就包括200套消防衣、帽、鞋及消防救命器，預定今年底上網公告，明年下半年可交貨。
「 不僅要有器材、更要訓練！」他說，除完整消防裝備，人員訓練也很重要，縣消防局也將安排義消參加系列火場訓練，才會將相關裝備交付使用。
留言