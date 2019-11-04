台南聯法拍會明天登場 2014年中華小貨車下殺5折
2019-11-04 16:19
聯合報 記者黃宣翰
／即時報導
行政執行署台南分署明天下午3點起，在該署二樓拍賣室，舉辦聯合法拍會，台南分署今天說，值得一提的是1輛2014年份中華小貨車，1299CC，滯欠牌照稅、罰鍰、燃料費共2萬1905元，為第二次拍賣，民眾出價超過底價50%即可拍定。
拍賣物品還有2009年份中華小貨車、現代休旅車、燜燒鍋、名牌太陽眼鏡、三眼計時機械錶、典藏晶鑽機械錶、腳踏車、合眾紙業股份有限公司股票56股等歡迎民眾競標，本月5日下午2點30分起開放民眾拍賣登記，下午3點競價拍賣。
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