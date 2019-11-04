過分！高屏舊鐵橋黃花海美翻 民眾拍照「失控」踩花
2019-11-04 15:42
聯合報 記者江國豪
／屏東縣即時報導
高屏舊鐵橋旁，每到秋冬、春夏交際，壯觀的花海盛開，成為新興網紅景點。11月初大片黃波斯菊花陸續綻放，再度吸引大批民眾拍照，不過週休假日，卻有不少民眾為了「喬」好角度，一腳踩進花田踐踏花海，讓現場志工十分心痛，因此將民眾「失控」舉動，po上粉專呼籲大家發揮公德心！
志工在臉書社團「左岸。高屏溪」寫道「這兩天下來看到踐踏花海的情況越來越嚴重，讓協會的志工們無不感到痛心！難得屏東能擁有如此的大片的花海，志工們無不希望就是能提供一個要讓大家放鬆，好好享受這片美景的地方。」
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高屏溪畔屏東端的舊鐵橋旁花海，由左岸高屏溪協會認養栽種、第七河川局協助、屏東縣政府幫忙割草所打造。葉姓協會志工表示，6年前開始在舊鐵橋旁約一甲地播種，起初是因六塊厝一帶，將規畫興建火葬場，當地居民極力反對，並進一步成立協會，凸顯地方觀光重要性，大批志工響應投入，打造出如今花海壯觀。
每年秋冬、春夏交際，都有美麗花海可以欣賞，由於今年夏季遇上連續大雨，撒下的黃波斯花種子，來不及在國慶焰火施放時開花，不過11月初黃花陸續綻放，搭配舊鐵橋景緻與新橋上疾馳而過的火車，仍相當壯觀。
志工沈重呼籲「賞花請不要踩踏入田！在田埂或田邊都沒關係！請留給後面的遊客一個美好的賞花環境！珍惜所擁有得來不易的美景！如此才走得長久，還有未來的花海田誕生...」
志工們2個多月努力下展開的鐵橋花海季，遭賞花者直接踩入花田，令志工相當痛心，希望民眾能夠發揮公德心，讓其他人也能欣賞。
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