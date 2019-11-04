男子坐超商外昏厥16歲店員CPR搶救 可惜送醫仍回天乏術

2019-11-04 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳弘逸 ／新北即時報導



新北市新店區一名年約46歲李姓男子，於11月2日獨坐在超商外休息，卻因身體不適暈倒在地，路人見狀隨即報案並請16歲超商店員成育中協助，成男見狀毫不猶豫向李男施作CPR救援，直到警消抵達現場，李男送往慈濟醫院搶救，但到院前已失去呼吸心跳，經醫院通報警方，由法醫相驗確定李男死於心肌梗塞。

據現場民眾表示，李男當時剛騎完腳踏車，因感到胸口疼痛，獨坐在超商外休息，卻突然暈厥倒臥在地，一旁路人見狀馬上報案，並請超商店員協助，經成男對李男施作CPR，李男一度恢復呼吸心跳，起身後只見李男呼吸急促，不久後李男再度暈厥，便失去意識。

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警消抵達現場後，看到成男正對李男施作CPR，並反覆確認李男是否有呼吸心跳，隨後接手救援，李男的妻子也抵達現場，並陪同李男一起到新店慈濟醫院。妻子表示，事發前丈夫曾撥打電話說胸口感到疼痛，豈料會因此發生心肌梗塞，且丈夫並無心臟相關疾病，所以感到非常詫異。