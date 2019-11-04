男子坐超商外昏厥16歲店員CPR搶救 可惜送醫仍回天乏術
2019-11-04 15:40
聯合報 記者陳弘逸
／新北即時報導
新北市新店區一名年約46歲李姓男子，於11月2日獨坐在超商外休息，卻因身體不適暈倒在地，路人見狀隨即報案並請16歲超商店員成育中協助，成男見狀毫不猶豫向李男施作CPR救援，直到警消抵達現場，李男送往慈濟醫院搶救，但到院前已失去呼吸心跳，經醫院通報警方，由法醫相驗確定李男死於心肌梗塞。
據現場民眾表示，李男當時剛騎完腳踏車，因感到胸口疼痛，獨坐在超商外休息，卻突然暈厥倒臥在地，一旁路人見狀馬上報案，並請超商店員協助，經成男對李男施作CPR，李男一度恢復呼吸心跳，起身後只見李男呼吸急促，不久後李男再度暈厥，便失去意識。
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警消抵達現場後，看到成男正對李男施作CPR，並反覆確認李男是否有呼吸心跳，隨後接手救援，李男的妻子也抵達現場，並陪同李男一起到新店慈濟醫院。妻子表示，事發前丈夫曾撥打電話說胸口感到疼痛，豈料會因此發生心肌梗塞，且丈夫並無心臟相關疾病，所以感到非常詫異。
新北市消防局指出，李男雖經搶救後送醫不治，但成男願意及時出手救援仍值得敬佩，同時成男也是新北市消防局的救護宣導大使，在這次意外之前，也曾見義勇為拯救路邊暈厥的民眾，消防局對於成男的行為表示肯定，也鼓勵民眾應多學習CPR的操作方式，才能提高救回患者的機會。
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