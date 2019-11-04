三重住宅火警6人送醫 起火戶誇張塞滿雜物
2019-11-04 15:11
聯合報 記者林昭彰
／新北即時報導
新北市三重區過圳街7巷近午發生住宅火警，消防隊共疏散18人，其中4女2男送醫，傷勢較嚴重的1名42歲董姓婦人臉部遭燒燙傷，意識模糊送往北市馬偕醫院，目前預防性插管治療中，已清醒。
據了解，現場是7樓建築物含頂樓加蓋共8層，每層樓有7戶，單戶約20坪，上午11時32分左右，3樓其中1戶冒出火煙，並未延燒，波及鄰房僅為煙燻，消防局陸續調派13個分隊、31輛車、50人趕往搶救。最初抵達時，3樓起火戶隔壁有1名54歲巴基斯坦籍男子在鐵窗逃生口求救，救下後無傷未送醫。
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消防隊連忙射水滅火，同時搜救人命，陸續再救出5人，其中起火戶救出的董姓婦人傷勢最嚴重，臉部燒傷、口鼻燻黑，生命徵象穩定但意識模糊送醫，因擔心吸入性嗆傷，預防性插管治療，已漸清醒。
稍後從4樓救出61歲吳姓婦人和4歲陳姓女童，均輕微嗆傷，意識清楚送往新北市立聯合醫院三重院區觀察。然後再從3樓救出91歲孫姓老婦和69歲江姓兒子，輕微嗆傷意識清楚，預防性送醫至北市馬偕。
最後又從3樓救出1名68歲林姓男性，疑似嗆傷無外傷意識清楚，預防性送醫至三重院區。火勢約中午12時36分完全熄滅，燃燒面積約20餘坪，消防隊員清理火場進入董姓婦人家中，發現誇張塞滿各式雜物，起火原因尚待進一步鑑識調查。
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