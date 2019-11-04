婦騎機車違規跑給警追 累計被開24張罰單
2019-11-04 14:49中央社 新北4日電
蘆洲警分局今天表示，日前有6旬李姓婦人無照騎機車逆向違規，警攔查時一路闖紅燈等違規跑給警察追，追逐36分鐘才攔停，依沿路違規共開24張罰單逾3萬元罰鍰，讓李婦頗懊悔。
蘆洲分局指出，62歲的李姓婦人2日晚間10時44分騎機車行經蘆洲區中山一路74巷與中山一路口時，因為逆向行駛遭警方示意停車攔查，但婦人不但沒停車，還加速逃逸。
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李婦騎車一路急駛，繞行中山一路、三民路、信義路、集賢路、重陽二街、永安北路及仁勇街等多條道路及大小巷弄，一路跑給警察追，跑了36分鐘後，才在許多警察圍捕下，最後在集仁街與仁勇街遭攔停。
李婦被攔停後還大聲嗆警「沒有事情為何一直追我幹嘛」，警方提示逆向違規時，李婦還大喊「我哪有違規」。
經警方清查，李婦不僅無照駕駛還多次闖紅燈及逆向行駛等多項違規，雖然警方未在李婦身上查獲任何違禁品，仍依一路違規及無照駕駛，共開出24張罰單，累計罰鍰達新台幣3萬1900元及依妨害公眾往來安全罪嫌函送法辦，讓李婦當場懊悔不已。
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