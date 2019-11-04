大車內輪差釀死傷車禍 分局長鎖定遊覽車業者宣導

2019-11-04 14:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



上月間台中市傳出兩起因大車內輪差所發生的交通事故，造成3人死亡，台中市第五警分局長郭士傑以結合使用族群特性方式，鎖定遊覧車公司及司機為宣導對象，上月底由副分局長楊明哲率員前往轄內可停放近200輛大型車的聯邦停車場，並對鎰成旅運公司的司機進行約制及宣導裝設行車視野輔助系統工作。

台中市第五警分局表示，素有頂尖專業車隊稱號的鎰成旅運公司，過去曾榮獲遊覧車行車安全與服務品質優等獎，該公司林姓負責人感謝第五分局協助合辦大型車交通安全宣導講座，也展示了近期配合「為升電裝公司」測試巴士型轉彎輔助及盲區預警系統，主要功能內輪差警示、BSD盲區偵測、LCA車道變換輔助等裝置，都能減少視野死角的問題。

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台中市第五警分局指出，宣導活動由北屯所警員洪玫君擔任講解，過程中不時與司機互動，各式各樣的提問盡出，而被詢問的司機總愛跟女警開玩笑的答非所問，也因此原本嚴肅宣導氣氛，變得格外輕鬆熱烈，最後眾人集結拍照。

鎰成旅運公司林姓負責人也協助警方宣導，將照片上傳臉書粉絲專頁，呼籲各大型車業者共同注重駕駛安全管理與教育訓練，以期深化守法意識及安全駕駛觀念，減少事故發生，發揮約制宣導成效。