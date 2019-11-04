男載女友三重遭砸車 多人落網供稱認錯對象
2019-11-04 13:23中央社 新北4日電
呂姓男子昨天深夜開車經過三重仁愛街141巷時，突遭多人持棍棒砸車，砸破前後擋風玻璃及車窗後逃逸，警方調查偵辦，迅速逮捕多人到案，嫌疑人初步供稱是認錯人砸錯車。
警方調查，昨天深夜11時35分，呂姓男子載女友返家，開車經過仁愛街141巷附近時，突然遭多人騎機車包圍並持棍棒不分青紅皂白即動手砸車，造成前後方擋風玻璃及左側車窗毀損，隨後逃離現場，所幸呂男及女友未受傷。
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警方獲報迅速到場處理，被害的呂男向警方表示，近日並未與他人結怨，也不認識動手砸車的人。
警方經調閱監視器面，鎖定涉案的9部機車連夜追緝，共逮捕李姓等5人到案，初步偵訊，涉案人供稱疑是認錯對象砸錯車，案情仍待調查釐清，警方正持續追緝在逃的涉案人。
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