暖警神救援！迷失山區的婦人得以返家
2019-11-04 12:34
聯合報 記者陳弘逸
／新北即時報導
三峽警分局橫溪派出所警員姚志宏、成福所所長陳明麟於日前臨檢時，接獲民眾報案指稱三十股路上有名黃姓婦人在路上徘徊，警方隨即趕到現場，發現黃婦衣物單薄身體不顫抖，便先將黃婦帶回駐地，經警方透過系統確認黃婦身分與住處，並聯繫家屬後，黃婦才順利返家。
據了解，黃婦（年約60歲）僅穿著單薄衣物於偏僻路段徘徊，當時正值午夜，且天氣不穩，既寒冷又飄著雨，由於黃婦精神恍惚無法向警員表達身分及住處，當下又不停地顫抖，因此警方先行將黃婦帶回駐地安置。抵達駐地後，警員先給溫水讓黃婦袪寒，並安撫黃婦情緒，警員透過M-police人臉辨識系統、戶役政系統找到多筆資訊，經交叉比對確認黃婦身分後，立即聯絡家屬。
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家屬表示，黃婦平時會坐公車出門，當時因為返回新莊住處時，忘了下車，卻搭到三峽山區，因緊張情緒不知如何是好，只能在現場徘徊，因為身上沒有手機與現金，還好警方即時協助，黃婦才能平安返家。
警分局呼籲，家中若有長者務必多加留意，尤其出門時應有親友陪同，盡可能避免長者單獨外出，為防止類似情事發生，也可向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊，或隨身攜帶便於識別與聯繫的卡片，以利警方能盡快聯絡家屬。
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