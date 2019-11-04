影／15個警察圍捕1個蘆洲嗆大媽 6千違規罰款變3萬

2019-11-04 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ／新北即時報導



新北市1名62歲李姓婦人，前天深夜在蘆洲區逛完夜市騎機車逆向行駛，不巧遇見警察，但她拒絕攔查開始兜圈一路違規連闖11次紅燈，逃竄40分鐘。

警方動員2個分局共15名警力攔截圍捕，最後還是路過機車看不下去員警追車太溫和，硬把無照駕駛的婦人攔下。警方根據違規事實一共開了24張罰單，原本小違規只要罰6千多元，最後變成3萬多，還要移送法辦。

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蘆洲警分局交通組長吳郡卿說明，李婦前天晚上10時44分，自稱剛逛完夜市騎機車要回家，在蘆洲區中山一路74巷逆向行駛單行道拒絕員警攔查，開始加速逃逸，繞行大街小巷兜圈子竄到三重區重陽重劃區一帶。

員警追捕過程通報支援，蘆洲警分局共動員6名警力、三重警分局陸續出動9人加入攔截圍捕，但員警基於安全考量，只是鳴笛尾隨不斷按喇叭、大聲喝令停車，李婦完全不理會。

後來卻是1對共乘機車的男女見義勇為，看不下去警方太溫和，他們騎車貼近，由後座女子伸手推李婦，最後直接擋住去路迫使停下，男騎士大罵李婦：「為何跑給警察追？」她也對嗆：「幹嘛一直推我！」接著跳針重複咆哮：「我哪有違規、我哪有逆向！」

直到深夜11時20分許，15個警察在三重區集仁街與仁勇街口團團圍住陳婦，驚動大樓住戶拍照上傳臉書，形容：「警察繞圈圈追捕1輛機車，繞了好久，調派警力包圍終於逮到」。網友紛紛留言：「繞了這麼久還不是要被抓，浪費時間、浪費社會資源」、「真心覺得警察好辛苦，違規人不配合停車，警察還要陪她繞圈圈…」。

陳婦被帶回蘆洲派出所，她兜圈逃竄40分鐘，一共被開1張逆向行駛、1張無照駕駛、1張拒絕交通稽查、10張不依規定駛入來車道、11張闖紅燈，合計24張交通違規罰單。