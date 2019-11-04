除濕機爆炸造成民宅火災？調查證實除濕機內電線短路
2019-11-04 11:46
聯合報 記者戴永華
／即時報導
昨天下午發生在宜蘭羅東鎮復興路二段157巷的透天民宅火警，女屋主跑出來時驚慌說是除濕機爆炸釀災。根據縣消防局火災調查人員今天初步勘查結果， 起火點位於2樓臥室，起火原因疑似除濕機裡面的電線短路所引燃，相關證物送消防署進一步鑑定。
幾年前，國內市售除濕機也經常發生自燃事故，消費者設定固定濕度功能後離開，因繼電器的自動開關電源故障無法關閉，導致繼電器電路板短路引發火警。當時消防人員從除濕機燒毀的殘骸發現，很多是電子零件「繼電器」故障，引發家電公司召回除濕機檢修。
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昨天這場火警從下午3點多燒到4點多，火勢被撲滅，民宅付之一炬，70幾歲女屋主被嗆濃煙跑出來，慌張訴說是除濕機爆炸。
今天上午火調人員前往，勘查發現起火點確實是除濕機，因除濕機內的電線短路所引燃，這台除濕機使用已10幾年，燒到面目全非，全家人都不記得是何種廠牌？至於是否也是繼電器故障引爆或自燃，還要進一步鑑定。
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