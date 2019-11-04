台北東區憲兵分隊拆除工程 工人遭怪手壓住無呼吸心跳
2019-11-04 11:34
聯合報 記者蕭雅娟
／台北即時報導
一名年約50歲的工人，今在北市南京東路三段、台北憲兵隊東區分隊，疑似駕駛小型怪手進行拆除工程，卻不慎被翻覆的怪手壓住，動彈不得，北市消防局到場後急救，工人已無呼吸心跳，送往國泰醫院急救。
北市消防局今早9點25分獲報，南京東路三段340號工地5樓，有工程車壓住工人，趕往現場後，先將人拉出並施以急救，但工人已無呼吸心跳，隨即送往國泰醫院急救。現場工人指出，不知工人怎麼被工程車壓住，聽聞巨大聲響，跑到5樓查看，才發現發生意外，緊急報案。
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此處工地從前是台北憲兵隊東區分隊，地上6樓、地下1樓建築物，位在北市主要幹道南京東路上，與小巨蛋當鄰居，10年前東區分隊遭裁撤後，軍方租借給松山警分局作為暫時辦公處所，直到警方新大樓改建完成，此大樓就沒有其他使用用途，直到今年進行拆除作業，未來將交由國產署活化。
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