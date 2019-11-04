通緝犯街頭被逮怕丟臉 要員警盡快帶他走
2019-11-04 11:36中央社 苗栗縣4日電
苗栗警分局今天指出，巡邏員警在苗栗市府前路看到形跡可疑自小客車，經盤查發現古姓駕駛為通緝犯，員警立即上銬逮捕，古嫌竟要求不要太大聲盡快帶他走，讓警方啼笑皆非。
苗栗分局副分局長傅學廷指出，文山派出所員警於3日上午執行重點守望勤務時，在府前路發現小客車從巷弄轉出來，駕駛看到員警馬上加速逃逸，員警透過警用電腦查詢，確定古姓車主為通緝犯，隨即上前攔檢。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
古姓通緝犯一度想要藉機逃跑，看到多名員警前往支援，故作輕鬆辯稱，自己沒有反抗，質疑員警為何要叫支援，害他在大街上「感覺很丟臉」，並要求員警盡快帶他回派出所，不過警方要移動古男車輛時，發現沒有鑰匙，必須用螺絲起子啟動車輛。
員警只好一人站在駕駛座旁戒備、一人坐進副駕駛座，確保拉起手煞車，確實做好防範才讓古男以螺絲起子發動車輛，並由員警開回派出所搜查，過程中，古男數度表示「那麼多人在看不好意思」，員警不以為然指出，敢犯案就不要怕人知道。
警方指出，古男因恐嚇取財案件，遭台南地檢署通緝在案，除把人帶回歸案外，也將清查古男是否涉及其他案件。
留言