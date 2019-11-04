台灣駕照終身制 交警：每年百名大學生用生命繳學費

2019-11-04 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



台中市東區、大安區上月間發生兩件大型車輛因視線死角而導致的死亡車禍，分別奪走一對祖孫及一名妙齡女子的性命，台中市交通大隊執法組長毛國匡引用數據指出，近10年的數據顯示，每年都有百餘名的大學生騎機車喪命，台灣駕照是終身制，一旦考過駕照後，就不再接受任何訓練與講習，雖然民眾都知道機車是「肉包鐵」，但機車的考照卻是所有制度中最簡單的，如何讓駕駛人考取駕照後，不斷更新交通法規、觀念，以避免「用生命繳學費」的案例不斷重複上演，有待主管機關集思廣益。

台中市交通大隊執法組長毛國匡表示，台中市上月發生兩起大型車輛因視線死角導致的死亡車禍，造成三人喪生，新聞也引發各界針對內輪差的議題進行討論，從交通執法面，交通部為減少大型車輛的交通事故，道路交通安全規則從規定砂石、土方的傾卸框式大貨車及半拖車、總聯結重量及總重量12公噸以上大貨車、總聯結重量3.5公噸以上拖車及總重量五公噸以上大客車，都必須裝設合於規定之轉彎及倒車警報裝置。

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毛國匡說，政府為了降低大型車輛因轉彎視野死角問題導致發生交通事故，也大力推行補助大型車輛裝設行車視野輔助系統；台中市警察局今年1月至9月也已舉發大型車輛各類交通違規8500餘件，台中市交通大隊也與監理機關合作，進入大學校園以實車情境模擬，宣導大型車內輪差的危險，再再都是為了要減少大型車輛車禍的發生，「為何憾事卻是一再發生呢?」

「加強用路人教育」毛國匡說，根據教育部校安中心統計，近10年平均每年有161位大學生死於交通事故，其中9成是機車事故。以2018年為例，有137位大學生交通死亡，其中128人是死於機車擦撞或自撞，等於因交通事故死亡的大學生中，有93.43%是因為機車事故。

毛國匡表示，另外根據警政署的統計，2018年騎乘機車死亡者，占交通事故總死亡人數59%；機車因具有機動性、便捷、停車方便、價格相對便宜等特性，是台灣最普遍的個人交通工具，且從小我們就被教育，「騎乘機車是肉包鐵」，就是不斷的提醒騎乘機車的危險性，但為何機車的考照制度卻是所有制度中最簡單的?

毛國匡認為，駕駛執照是駕駛機動車輛的許可憑證，倘若用路人沒有透過正規的駕駛訓練，除不能了解現行道路交通法規，也無法學習正確的用路方法，以避免可能發生的道路危害，同時也無法學習基本的車輛操作技巧，以降低事故的發生率與嚴重度。