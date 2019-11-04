轎車暴衝燒臘店 網友直呼「烤鴨太香太誘人」
2019-11-04 11:08
聯合報 記者陳弘逸
／新北即時報導
一名年約55歲的張姓女駕駛，日前駕駛Mazda轎車行經新北市汐止區建成路時，汽車疑似突然失控暴衝，先是擦撞路樹，隨後衝撞進一旁的燒臘店，所幸並未造成任何傷亡，警方研判疑似駕駛錯踩油門釀禍，詳情仍待釐清中。
張女表示，當時她開車時車輛因不明原因導致暴衝，無法控制油門才會衝進燒臘店，當下她也相當驚恐。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
初步調查，張女酒測值為零，當時有民眾在燒臘店內用餐，張女衝進去的位置恰好是廚房料理區，並未造成人員傷亡。雖張女自稱車輛無故暴衝，但警方研判疑似駕駛錯踩油門釀禍，詳情仍待進一步調查。
有民眾也將該起車禍PO上地方臉書社團，引起網友討論表示，「當得來速在用？」、「烤鴨太香太誘人」、「餓到授不了，直接衝」、「整攤買下來」。
留言