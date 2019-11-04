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轎車暴衝燒臘店 網友直呼「烤鴨太香太誘人」

2019-11-04 11:08聯合報 記者陳弘逸／新北即時報導

一名年約55歲的張姓女駕駛，日前駕駛Mazda轎車行經新北市汐止區建成路時，汽車疑似突然失控暴衝，先是擦撞路樹，隨後衝撞進一旁的燒臘店，所幸並未造成任何傷亡，警方研判疑似駕駛錯踩油門釀禍，詳情仍待釐清中。

張女表示，當時她開車時車輛因不明原因導致暴衝，無法控制油門才會衝進燒臘店，當下她也相當驚恐。

初步調查，張女酒測值為零，當時有民眾在燒臘店內用餐，張女衝進去的位置恰好是廚房料理區，並未造成人員傷亡。雖張女自稱車輛無故暴衝，但警方研判疑似駕駛錯踩油門釀禍，詳情仍待進一步調查。

有民眾也將該起車禍PO上地方臉書社團，引起網友討論表示，「當得來速在用？」、「烤鴨太香太誘人」、「餓到授不了，直接衝」、「整攤買下來」。

轎車暴衝撞進燒臘店廚房。記者陳弘逸／翻攝
轎車暴衝撞進燒臘店廚房。記者陳弘逸／翻攝
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燒臘店遭到撞擊後，廚房內一片凌亂。記者陳弘逸／翻攝
燒臘店遭到撞擊後，廚房內一片凌亂。記者陳弘逸／翻攝
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燒臘店內用餐的民眾，被轎車巨大衝擊聲響所驚嚇。記者陳弘逸／翻攝
燒臘店內用餐的民眾，被轎車巨大衝擊聲響所驚嚇。記者陳弘逸／翻攝
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汐止

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