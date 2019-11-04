為防成為奧萬大吊橋事件翻版 高雄茂林區主動安檢

2019-11-04 10:55 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／高雄即時報導



高雄市桃源、茂林、那瑪夏三個山地區大小吊橋加總有十來座，除茂林區多納高吊橋「觀光化」之外，其餘多屬居民通行及運送貨物用途。這次奧萬大吊橋，傳出2歲孩童不慎墜落身亡意外，茂林區公所已主動巡查轄區吊橋是否潛藏相同危險狀況，避免意外再度發生 。

高雄茂林區內原有6座吊橋，10年前莫拉克風災過後，泰半毀損嚴重，除1座全新改建，其餘都是補強翻修。

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茂林區公所表示，高雄市山區內的吊橋多數都已年代久遠，修建的經費亦有限，因此只能盡力維護。這次奧萬大吊橋發生意外，大家才警覺，原來圍網與橋面間的縫隙，也可能會奪人性命！

「奧萬大意外沒發生前，我們真的都沒有人想到」，茂林區公所主祕范仁憲表示，有此殷鑑後，他們也派人巡查，了解有無像奧萬大那種狀況，若有，即找經費補強。

范仁憲主祕表示，早年台灣的吊橋幾乎都是雷同的設計，年份也都很久，有些已超過6、70年，莫拉克風災後，茂林區多座吊橋被吹毀得僅剩纜繩及結構，踏板全都飛走，之後都是重新補強使用。