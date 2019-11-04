幼童墜奧萬大吊橋亡 民憂吊橋安全有漏洞

2019-11-04 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／南投即時報導



南投縣仁愛鄉奧萬大國家森林遊樂區昨發生一歲半幼童墜橋身亡事故，檢警今將勘驗釐清責任；唯南投山多谷深，吊橋、景觀橋或步道眾多，吊橋安全也引發重視，縣長林明溱表示，將責成府內權管單位、發文轄管單位落實且加強安全巡檢。

縣府觀光處分析指出，吊橋安全護欄須達120公分高才符合規定，材質則分為以形鋼塑成的鋼性護欄，以及用鋼索結成菱形網的軟性護欄，奧萬大吊橋應屬後者；但網形護欄卻釀墜橋憾事，可能是護網下方與橋面固結點鬆開，才出現較大縫隙。

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而南投縣多山，過去高空吊橋或步道設計多事為改善偏遠地區交通，後因兼具山水之美，同時也做觀光，觀光處粗估縣內吊橋、步道等設施上看百座，因為數眾多，且轄管單位不一，也引發民眾憂慮，擔心相關設施安全是否還有漏洞。

對此，林明溱表示，縣內吊橋眾多，若是僅針對有開放觀光做勘檢，安全仍不足，不少過去因交通或地方需求所興設的也應納入巡檢，而歸縣府管理的都有定期且落實巡檢，後續也會責成府內單位針對管轄公共設施，尤其是吊橋加強安全檢測。

此外，有的吊橋、景觀橋或高空步道雖在南投縣內，但權屬地方公所、林務局、學校實驗林或中央等機關單位，因權責單位不一，縣府也將發文要求單位落實且加強安全巡檢，盡可能做到全縣吊橋總體檢，以確保民眾通行安全。