外送員反彈！Foodpanda新規上路 客改地址超過1公里照送
2019-11-04 10:48聯合新聞網 綜合報導
外送平台Foodpanda近日推出新規，將原規定「更改地址超過1公里，即取消訂單」取消，引發不少外送員反彈，外送員表示，更改地址就會因等待派單時間，而影響食物品質，況且所花費的油錢成本，也要外送員自行吸收。
有外送員在臉書「靠北熊貓」上貼出外送平台Foodpanda的新訊公告，「即日起，客人改地址超過1公里，取消送餐之規定『取消』」，而公告下方還加有補充說明，「送餐過程中遇到任何問題，請依照派單指示」，引起眾多外送員的反彈。
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而外送員表示，公司要求食物不能掛在外頭，以免餐點變質，但現今取消訂單改地址超越一公里政策，就會因為等派單的時間過長，而嚴重影響食物品質。面對公司這樣的政策影響，他更說，「公司標榜餐點品質優良，根本自打臉！」。
也有外送員說，「為什麼客人自己填錯地址，或開暗黑單亂搞，多出來的油錢與車損，要由外送員吸收？我們這樣跑一趟錢也沒變多，都公司在賺。」
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