東北季風助勢 通霄雞寮付之一炬燒死10多隻雞

相關新聞
在台念大學 韓籍生淪詐團車手2019-11-04 00:30
煞車推倒後椅背 整桶熱豆漿淋女童2019-11-04 00:33
台南國聖橋旁起火 連燒一天一夜惹民怨2019-11-04 10:28
研發鑑識平台、破槍毒刑案 何冠緯、安建勳拿警光獎2019-11-04 09:42
影／台中南區昨深夜傳槍響 男子大腿中彈警逮5人到案2019-11-04 08:51
滯台45天「要不到薪」 緬甸12船員求助2019-11-04 00:30
蛋襲陳超明服務處 3國中生到案2019-11-04 00:24
影／新北違章鐵皮工廠大火 烈焰沖天景象嚇人2019-11-03 21:32
日籍夫婦來台嘗美食 找不到車站但碰上台灣暖警2019-11-03 21:07
宜蘭羅東鎮透天厝火災濃煙衝天 疑似除濕機釀災2019-11-03 17:28
捐贈書一打開赫見夾藏2萬元 店家急PO文尋失主2019-11-03 17:07
影／「吉順輪」富貴角外海故障 12緬甸船員滯台45天想回家2019-11-03 16:48
影／搶救觸電男 女警鳴笛開道搶回人命2019-11-03 16:01
影／滾燙豆漿打翻燙傷4歲女兒 父親急踩煞車影片曝光2019-11-03 15:18
詐團稱高獲利投資 阿嬤解定存險被騙百萬元存款2019-11-03 14:30
國道車禍女護理師死 8月大女兒尚未脫險2019-11-03 14:12
少年後壁陸橋附近甩竿釣魚 誤觸鐵路高壓電送醫2019-11-03 13:56
流動賭場藏身台南、高雄交界鐵皮屋 南警一舉破獲2019-11-03 13:52
影／冒充刑警白吃白喝盤查上癮 男3度假冒刑警又落網2019-11-03 13:41
影／闖雞舍欲偷雞驚見監視器 賊以紗網遮面倉皇逃2019-11-03 12:57
影／車上整桶熱豆漿燙傷女兒 父親：在路口遇紅燈急停2019-11-03 12:49
PTT版團購氣炸鍋 主揪神隱詐騙90多名團員2019-11-03 12:49
詐騙集團找車手 韓國歐巴也來應徵遭警逮捕2019-11-03 11:53
影／父急踩剎車打翻整桶熱豆漿 4歲女全身六成嚴重燙傷2019-11-03 11:52
二度就業淪詐騙車手 7人剛上工就被逮2019-11-03 11:36
加強取締交通違規奏效 台南市東區受傷車禍減少170件2019-11-03 11:07
台灣尾躲到台灣頭 高屏彩券大盜藏基隆仍栽了2019-11-03 11:06
網路詐騙又一樁 中油週年慶臉書抽獎是假的2019-11-03 10:58
職場新鮮人第1份薪水2萬元 險遭詐團騙走2019-11-03 10:16
陳超明選舉看板遭蛋襲 3名少年無聊好玩丟的2019-11-03 09:37
網路交友見面得先買5萬元點數 宅男掉入溫柔陷阱險被騙2019-11-03 08:26
網拍盜獵保育類龜太囂張 雙北動保處同保七逮2男2019-11-03 08:26
熱門文章
2歲童墜奧萬大吊橋慘死！疑從圍網橋面縫隙落橋 媽想拉來不及2019-11-03 18:21
奧萬大驚傳墜橋意外 2歲童跌落80公尺溪床死亡2019-11-03 16:36
影／父急踩剎車打翻整桶熱豆漿 4歲女全身六成嚴重燙傷2019-11-03 11:52
影／滾燙豆漿打翻燙傷4歲女兒 父親急踩煞車影片曝光2019-11-03 15:18
刑事局警花成為台商小三？ 她喊冤不排除提告2019-11-03 18:11
影／家住模型飛機場旁 苗栗市這家1年遇3次墜機2019-11-03 13:54
奧萬大死亡意外…吊橋縫隙踩空 母睹男童墜70米高溪床2019-11-04 00:03
火鍋店肉片「薄到會透光」網友笑翻：小當家都是真的！2019-11-03 17:02
少年後壁陸橋附近甩竿釣魚 誤觸鐵路高壓電送醫2019-11-03 13:56
認識1天約女網友歡唱 軍人包廂內這樣做代價30萬2019-11-03 19:17
滑翔機奪命！肇禍美籍男子20萬交保限制出境出海2019-11-03 18:33
女同學獨自來他住處 噁男竟吻乳猥褻確定要入獄2019-11-04 00:06
7旬婦校園替男友「打手槍」 翻臉告性侵不成反被判誣告2019-11-03 12:51
男童奧萬大墜橋身亡 南投林管處封橋安檢2019-11-03 21:55
小王視訊看人妻裸體、約會過夜 人夫求償獲賠10萬2019-11-04 07:39
影／滑翔機為何撞死遊客？ 主辦方：場地不熟加天氣突變2019-11-03 12:20
婦左臉遭滑翔機割30公分傷斃命 檢察官相驗家屬無異議2019-11-03 17:09
國道車禍女護理師死 8月大女兒尚未脫險2019-11-03 14:12
捐贈書一打開赫見夾藏2萬元 店家急PO文尋失主2019-11-03 17:07
放棄年收百萬薑母鴨店寧受雇代購女 妻驚查他有鬼2019-11-03 15:58
日籍夫婦來台嘗美食 找不到車站但碰上台灣暖警2019-11-03 21:07
影／親友KTV唱歌起口角酒後騎樓鬥毆 警方出動快打逮人2019-11-03 15:58
影／車上整桶熱豆漿燙傷女兒 父親：在路口遇紅燈急停2019-11-03 12:49
愛上小15歲男友 熟女發現他是花心大少持刀刺傷法辦2019-11-03 16:22
宜蘭羅東鎮透天厝火災濃煙衝天 疑似除濕機釀災2019-11-03 17:28
影／新北違章鐵皮工廠大火 烈焰沖天景象嚇人2019-11-03 21:32
網路詐騙又一樁 中油週年慶臉書抽獎是假的2019-11-03 10:58
影／「吉順輪」富貴角外海故障 12緬甸船員滯台45天想回家2019-11-03 16:48
影／台中南區昨深夜傳槍響 男子大腿中彈警逮5人到案2019-11-04 08:51
台灣尾躲到台灣頭 高屏彩券大盜藏基隆仍栽了2019-11-03 11:06
兩岸地下匯兌案 再押一台商2019-11-04 00:41
竹圍漁港驚見手榴彈 竟是軍方用過訓練彈2019-11-03 15:57
影／KTV接女友才等5分鐘 他暴怒掏空氣槍發洩被逮2019-11-03 15:15
滑翔機奪命 釀禍選手20萬交保2019-11-03 23:56
蕉農燒葉整地保時捷成廢鐵 一把火遭判刑5月2019-11-03 17:42
PTT版團購氣炸鍋 主揪神隱詐騙90多名團員2019-11-03 12:49
影／冒充刑警白吃白喝盤查上癮 男3度假冒刑警又落網2019-11-03 13:41
影／搶救觸電男 女警鳴笛開道搶回人命2019-11-03 16:01
影／闖雞舍欲偷雞驚見監視器 賊以紗網遮面倉皇逃2019-11-03 12:57
養生館性侵疑雲 美容師反被老闆控誹謗2019-11-03 14:33
留言