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東北季風助勢 通霄雞寮付之一炬燒死10多隻雞

2019-11-04 09:51聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣通霄鎮新埔里一間堆放雜物及養雞的臨時屋，今天清晨5點半左右因雜草火災逼近，屋主向苗栗縣消防局報案，消防局調派3車、7人趕往，臨時屋已遭波及起火，東北季風助勢下，一發不可收拾，救災人員全力灌救，約8坪的臨時屋付之一炬，有10多隻雞燒死。

苗栗縣近來雜草火災頻傳，造成延燒大貨車等災情，消防局統計前年10月至今年2月東北季風期間，雜草火災高達498件，救災人員疲於奔命，並造成生命財產損失，呼籲民眾特別小心。

苗栗縣通霄鎮新埔里一間堆放雜物及養雞的臨時屋，今天清晨起火付之一炬，燒死10多雞...
苗栗縣通霄鎮新埔里一間堆放雜物及養雞的臨時屋，今天清晨起火付之一炬，燒死10多雞。記者范榮達／翻攝
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苗栗縣通霄鎮新埔里一間堆放雜物及養雞的臨時屋，今天清晨起火付之一炬，燒死10多雞...
苗栗縣通霄鎮新埔里一間堆放雜物及養雞的臨時屋，今天清晨起火付之一炬，燒死10多雞。記者范榮達／翻攝
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苗栗縣通霄鎮新埔里一間堆放雜物及養雞的臨時屋，今天清晨起火付之一炬，燒死10多雞...
苗栗縣通霄鎮新埔里一間堆放雜物及養雞的臨時屋，今天清晨起火付之一炬，燒死10多雞。記者范榮達／翻攝
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苗栗縣火災埔里

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