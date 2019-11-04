研發鑑識平台、破槍毒刑案 何冠緯、安建勳拿警光獎
2019-11-04 09:42
聯合報 記者曾增勳
／桃園即時報導
桃園市0612持槍挾持人質案，桃園市警局順利化解讓事件圓滿落幕，日前獲今年國家警光獎團體組偵查犯罪類第1名，市警局長陳國進代表受獎，桃園市警局鑑識中心巡官何冠緯、大園分局偵查佐安建勳兩人，分獲警光獎綜合評量類優等、反黑肅槍類優等表揚，何冠緯、安建勳今天上午認為，因為興趣投入鑑識、刑事工作，獲獎是對自己工作上的肯定。
何冠緯利用下班時間自行研究網路mySQL關聯式資料庫，開發建置案件管理、DNA鑑定書數位等系統，整合鑑識資訊管理平台，可以案追人、由人追案 雙向功能，大幅縮短警方查詢辦案，偵破37案、查獲犯嫌96人，桃園6縣市運用節省公帑獲獎；安建勳擔任偵查佐長期對刑案蒐證、跟監、分析通聯，今年偵破洪男槍械案查獲衝鋒槍多把槍及子槍300多發等刑案表現優異獲獎。
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何冠緯表示，自己喜愛鑑識工作，警大畢業投入鑑識10年，從事刑案現場鑑識，看到各式多元刑案，想到若採證指紋、DNA若資訊連結，可讓各地警方透過平台，就可連結查詢嫌犯涉案，縮短案情偵辦，他因工作需要、自行研究出資訊管理平台，讓警方第一線使用，幫助偵破案件，覺得很有成就感。
安建勳表示，他從進入派出所至今從警14年，一直都對偵辦刑案有興趣，4年前進入偵查隊專刑案，秉持辦案鍥而不捨精神，去年至今先後偵破邱男持有制式衝鋒槍等5槍和300多子彈，去年查獲66公斤安非他命，蒐證過程以車追人，跟監、分析監視畫面3、40支鏡頭，追蹤鎖定主嫌破案，能與兄弟大夥合作一起偵破刑案就覺得很有意義。
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