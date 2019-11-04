親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

晚上9點不寫功課權？中國小學生洩壓「減負」爭辯

留美軍官10年報退…被國軍潛規則「反淘汰」？

影／台中南區昨深夜傳槍響 男子大腿中彈警逮5人到案

2019-11-04 08:51聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市南區仁義街昨天晚間10時許傳出槍響，曾姓男子遭不明男子開槍射擊，擊中左大腿，曾被送醫急救，無生命危險。警方獲報後，連夜查緝陳姓男子等5名涉案人到案，經查，曾昨晚在南區仁義街的民宅打麻將時，疑被陳等人索討債務，雙方一言不合後，由不明歹徒持槍射擊曾的左大腿，歹徒犯案後，眾人一哄而散，搭乘多輛轎車逃逸，曾初步警詢時，也尚未透露是何人開槍，到案的陳等5人對於案情都避重就輕，全案將依槍砲等罪嫌偵辦，並持續追查共犯到案。

據調查，曾姓男子（34歲）昨天晚間10時許，前往南區仁義街林姓女子的住處打麻將，未料陳姓男子（28歲）等多名身分不明的男子，分搭多輛車前往林女住處疑欲索討債務，雙方一言不合後爆發肢體衝突，其中有人持槍射擊，造成曾大腿中彈，現場遺留一枚彈殼，台中市第三警分局獲報後，凌晨2時許陸續帶回涉案的陳姓男子等5人、查扣涉案的3輛轎車、休旅車。

經查，陳等人到案後都互相推卸責任，否認涉案，曾也尚未製作警詢筆錄，尚未指證涉案人，警方根據監視器畫面，查出仍有多名涉案人在逃，將積極查緝涉案共犯到案，查明案發經過，全案將依槍砲等罪嫌偵辦。

台中市第三警分局重申，全案在接獲報案後，立即成立專案小組全力查緝，經徹夜追查將犯嫌查獲到案，警方呼籲任何不法情事，必定追查到底，絕不容許惡勢力向公權力挑戰。

台中市南區仁義街昨天深夜傳出槍響，曾姓男子左大腿中彈送醫，警方到場拉封鎖線。圖／...
台中市南區仁義街昨天深夜傳出槍響，曾姓男子左大腿中彈送醫，警方到場拉封鎖線。圖／讀者提供
分享
台中市陳姓男子等5人昨天晚間10時許涉嫌南區仁義街槍擊案，今天凌晨陸續被警方帶回...
台中市陳姓男子等5人昨天晚間10時許涉嫌南區仁義街槍擊案，今天凌晨陸續被警方帶回。記者陳宏睿／翻攝
分享
台中市南區仁義街昨天深夜傳出槍響，曾姓男子左大腿中彈送醫，警方到場拉封鎖線。圖／...
台中市南區仁義街昨天深夜傳出槍響，曾姓男子左大腿中彈送醫，警方到場拉封鎖線。圖／讀者提供
分享

台中市麻將槍擊

相關新聞

在台念大學 韓籍生淪詐團車手

2019-11-04 00:30

煞車推倒後椅背 整桶熱豆漿淋女童

2019-11-04 00:33

滯台45天「要不到薪」 緬甸12船員求助

2019-11-04 00:30

蛋襲陳超明服務處 3國中生到案

2019-11-04 00:24

影／新北違章鐵皮工廠大火 烈焰沖天景象嚇人

2019-11-03 21:32

日籍夫婦來台嘗美食 找不到車站但碰上台灣暖警

2019-11-03 21:07

宜蘭羅東鎮透天厝火災濃煙衝天 疑似除濕機釀災

2019-11-03 17:28

捐贈書一打開赫見夾藏2萬元 店家急PO文尋失主

2019-11-03 17:07

影／「吉順輪」富貴角外海故障 12緬甸船員滯台45天想回家

2019-11-03 16:48

影／搶救觸電男 女警鳴笛開道搶回人命

2019-11-03 16:01

影／滾燙豆漿打翻燙傷4歲女兒 父親急踩煞車影片曝光

2019-11-03 15:18

詐團稱高獲利投資 阿嬤解定存險被騙百萬元存款

2019-11-03 14:30

國道車禍女護理師死 8月大女兒尚未脫險

2019-11-03 14:12

少年後壁陸橋附近甩竿釣魚 誤觸鐵路高壓電送醫

2019-11-03 13:56

流動賭場藏身台南、高雄交界鐵皮屋 南警一舉破獲

2019-11-03 13:52

影／冒充刑警白吃白喝盤查上癮 男3度假冒刑警又落網

2019-11-03 13:41

影／闖雞舍欲偷雞驚見監視器 賊以紗網遮面倉皇逃

2019-11-03 12:57

影／車上整桶熱豆漿燙傷女兒 父親：在路口遇紅燈急停

2019-11-03 12:49

PTT版團購氣炸鍋 主揪神隱詐騙90多名團員

2019-11-03 12:49

詐騙集團找車手 韓國歐巴也來應徵遭警逮捕

2019-11-03 11:53

影／父急踩剎車打翻整桶熱豆漿 4歲女全身六成嚴重燙傷

2019-11-03 11:52

二度就業淪詐騙車手 7人剛上工就被逮

2019-11-03 11:36

加強取締交通違規奏效 台南市東區受傷車禍減少170件

2019-11-03 11:07

台灣尾躲到台灣頭 高屏彩券大盜藏基隆仍栽了

2019-11-03 11:06

網路詐騙又一樁 中油週年慶臉書抽獎是假的

2019-11-03 10:58

職場新鮮人第1份薪水2萬元 險遭詐團騙走

2019-11-03 10:16

陳超明選舉看板遭蛋襲 3名少年無聊好玩丟的

2019-11-03 09:37

網路交友見面得先買5萬元點數 宅男掉入溫柔陷阱險被騙

2019-11-03 08:26

網拍盜獵保育類龜太囂張 雙北動保處同保七逮2男

2019-11-03 08:26
看更多

熱門文章

奧萬大驚傳墜橋意外 2歲童跌落80公尺溪床死亡

2019-11-03 16:36

2歲童墜奧萬大吊橋慘死！疑從圍網橋面縫隙落橋 媽想拉來不及

2019-11-03 18:21

影／父急踩剎車打翻整桶熱豆漿 4歲女全身六成嚴重燙傷

2019-11-03 11:52

影／滾燙豆漿打翻燙傷4歲女兒 父親急踩煞車影片曝光

2019-11-03 15:18

墾丁遙控機砸死遊客 美國選手涉過失致死移送法辦

2019-11-03 09:23

影／家住模型飛機場旁 苗栗市這家1年遇3次墜機

2019-11-03 13:54

刑事局警花成為台商小三？ 她喊冤不排除提告

2019-11-03 18:11

火鍋店肉片「薄到會透光」網友笑翻：小當家都是真的！

2019-11-03 17:02

少年後壁陸橋附近甩竿釣魚 誤觸鐵路高壓電送醫

2019-11-03 13:56

滑翔機奪命！肇禍美籍男子20萬交保限制出境出海

2019-11-03 18:33

認識1天約女網友歡唱 軍人包廂內這樣做代價30萬

2019-11-03 19:17

7旬婦校園替男友「打手槍」 翻臉告性侵不成反被判誣告

2019-11-03 12:51

男童奧萬大墜橋身亡 南投林管處封橋安檢

2019-11-03 21:55

女同學獨自來他住處 噁男竟吻乳猥褻確定要入獄

2019-11-04 00:06

新北4歲女童打翻熱豆漿 全身60%二至三度燙傷

2019-11-03 10:10

影／滑翔機為何撞死遊客？ 主辦方：場地不熟加天氣突變

2019-11-03 12:20

婦左臉遭滑翔機割30公分傷斃命 檢察官相驗家屬無異議

2019-11-03 17:09

奧萬大死亡意外…吊橋縫隙踩空 母睹男童墜70米高溪床

2019-11-04 00:03

國道車禍女護理師死 8月大女兒尚未脫險

2019-11-03 14:12

小王視訊看人妻裸體、約會過夜 人夫求償獲賠10萬

2019-11-04 07:39

陳超明選舉看板遭蛋襲 3名少年無聊好玩丟的

2019-11-03 09:37

捐贈書一打開赫見夾藏2萬元 店家急PO文尋失主

2019-11-03 17:07

放棄年收百萬薑母鴨店寧受雇代購女 妻驚查他有鬼

2019-11-03 15:58

影／車上整桶熱豆漿燙傷女兒 父親：在路口遇紅燈急停

2019-11-03 12:49

日籍夫婦來台嘗美食 找不到車站但碰上台灣暖警

2019-11-03 21:07

影／親友KTV唱歌起口角酒後騎樓鬥毆 警方出動快打逮人

2019-11-03 15:58

愛上小15歲男友 熟女發現他是花心大少持刀刺傷法辦

2019-11-03 16:22

網路詐騙又一樁 中油週年慶臉書抽獎是假的

2019-11-03 10:58

影／新北違章鐵皮工廠大火 烈焰沖天景象嚇人

2019-11-03 21:32

影／「吉順輪」富貴角外海故障 12緬甸船員滯台45天想回家

2019-11-03 16:48

宜蘭羅東鎮透天厝火災濃煙衝天 疑似除濕機釀災

2019-11-03 17:28

台灣尾躲到台灣頭 高屏彩券大盜藏基隆仍栽了

2019-11-03 11:06

竹圍漁港驚見手榴彈 竟是軍方用過訓練彈

2019-11-03 15:57

影／KTV接女友才等5分鐘 他暴怒掏空氣槍發洩被逮

2019-11-03 15:15

影／冒充刑警白吃白喝盤查上癮 男3度假冒刑警又落網

2019-11-03 13:41

PTT版團購氣炸鍋 主揪神隱詐騙90多名團員

2019-11-03 12:49

兩岸地下匯兌案 再押一台商

2019-11-04 00:41

影／搶救觸電男 女警鳴笛開道搶回人命

2019-11-03 16:01

蕉農燒葉整地保時捷成廢鐵 一把火遭判刑5月

2019-11-03 17:42

影／闖雞舍欲偷雞驚見監視器 賊以紗網遮面倉皇逃

2019-11-03 12:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top