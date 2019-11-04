影／台中南區昨深夜傳槍響 男子大腿中彈警逮5人到案
2019-11-04 08:51
聯合報 記者陳宏睿
／台中即時報導
台中市南區仁義街昨天晚間10時許傳出槍響，曾姓男子遭不明男子開槍射擊，擊中左大腿，曾被送醫急救，無生命危險。警方獲報後，連夜查緝陳姓男子等5名涉案人到案，經查，曾昨晚在南區仁義街的民宅打麻將時，疑被陳等人索討債務，雙方一言不合後，由不明歹徒持槍射擊曾的左大腿，歹徒犯案後，眾人一哄而散，搭乘多輛轎車逃逸，曾初步警詢時，也尚未透露是何人開槍，到案的陳等5人對於案情都避重就輕，全案將依槍砲等罪嫌偵辦，並持續追查共犯到案。
據調查，曾姓男子（34歲）昨天晚間10時許，前往南區仁義街林姓女子的住處打麻將，未料陳姓男子（28歲）等多名身分不明的男子，分搭多輛車前往林女住處疑欲索討債務，雙方一言不合後爆發肢體衝突，其中有人持槍射擊，造成曾大腿中彈，現場遺留一枚彈殼，台中市第三警分局獲報後，凌晨2時許陸續帶回涉案的陳姓男子等5人、查扣涉案的3輛轎車、休旅車。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
經查，陳等人到案後都互相推卸責任，否認涉案，曾也尚未製作警詢筆錄，尚未指證涉案人，警方根據監視器畫面，查出仍有多名涉案人在逃，將積極查緝涉案共犯到案，查明案發經過，全案將依槍砲等罪嫌偵辦。
台中市第三警分局重申，全案在接獲報案後，立即成立專案小組全力查緝，經徹夜追查將犯嫌查獲到案，警方呼籲任何不法情事，必定追查到底，絕不容許惡勢力向公權力挑戰。
留言