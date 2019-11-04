影／台中南區昨深夜傳槍響 男子大腿中彈警逮5人到案

2019-11-04 08:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



台中市南區仁義街昨天晚間10時許傳出槍響，曾姓男子遭不明男子開槍射擊，擊中左大腿，曾被送醫急救，無生命危險。警方獲報後，連夜查緝陳姓男子等5名涉案人到案，經查，曾昨晚在南區仁義街的民宅打麻將時，疑被陳等人索討債務，雙方一言不合後，由不明歹徒持槍射擊曾的左大腿，歹徒犯案後，眾人一哄而散，搭乘多輛轎車逃逸，曾初步警詢時，也尚未透露是何人開槍，到案的陳等5人對於案情都避重就輕，全案將依槍砲等罪嫌偵辦，並持續追查共犯到案。

據調查，曾姓男子（34歲）昨天晚間10時許，前往南區仁義街林姓女子的住處打麻將，未料陳姓男子（28歲）等多名身分不明的男子，分搭多輛車前往林女住處疑欲索討債務，雙方一言不合後爆發肢體衝突，其中有人持槍射擊，造成曾大腿中彈，現場遺留一枚彈殼，台中市第三警分局獲報後，凌晨2時許陸續帶回涉案的陳姓男子等5人、查扣涉案的3輛轎車、休旅車。

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經查，陳等人到案後都互相推卸責任，否認涉案，曾也尚未製作警詢筆錄，尚未指證涉案人，警方根據監視器畫面，查出仍有多名涉案人在逃，將積極查緝涉案共犯到案，查明案發經過，全案將依槍砲等罪嫌偵辦。