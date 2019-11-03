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獨／全台最美道路禁行重機 通車當天車友擬辦車聚抗議

日籍夫婦來台嘗美食 找不到車站但碰上台灣暖警

2019-11-03 21:07聯合報 記者邱奕能／即時報導

日本籍的田中夫婦從台灣一路從北部玩到南部，到高雄時想品嘗當地的雞肉飯與木瓜牛奶。...
日本籍的田中夫婦從台灣一路從北部玩到南部，到高雄時想品嘗當地的雞肉飯與木瓜牛奶。記者邱奕能／翻攝
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日本籍的田中夫婦從台灣一路從北部玩到南部，到高雄時因想品嘗當地的雞肉飯與木瓜牛奶，不過卻因對地方不熟，夫妻2人在高雄大街上迷路，幸好一旁派出所員警用比手畫腳與2人溝通，將夫婦安全護送到目的地。

50多歲的田中夫婦前天下午1點時，夫妻2人在享用完高雄美食雞肉飯、木瓜牛奶後，正打算回到正義火車站搭車，因人生地不熟，夫婦倆在義華路不知方向，正好一旁就是三民警二分局陽明所，2人隨即走入求助。

陽明所值班的陳姓員警見夫婦進入，隨即上前詢問，用日語與比手畫腳與夫婦溝通後，得知2人原來要找尋正義火車站，以搭車到下一個景點，警方得知後，便義不容辭送田中夫婦抵達車站，讓2人對台灣警方親切態度，印象深刻。

田中夫婦2人在高雄大街上迷路，幸好一旁派出所員警用比手畫腳，與2人溝通，將夫婦安...
田中夫婦2人在高雄大街上迷路，幸好一旁派出所員警用比手畫腳，與2人溝通，將夫婦安全護送到車站。記者邱奕能／翻攝
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火車站雞肉飯夫妻

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