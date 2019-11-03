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新北樹林工廠火警 無人受傷受困

2019-11-03 20:32中央社 新北3日電

新北市消防局表示，今天晚上7時20分許，據報樹林區一家工廠發生火警，消防單位派出人車前往搶救，初步調查無人受傷受困。

市府消防局表示，這起火警發生在樹林區田尾街的一處鐵皮工廠，將近7時20分據報前往時，火警現場有火煙，但無人受傷，沒有人受困。

今晚8時許，位於新北市府周邊，仍可聽見過往的消防車行經縣民大道前往支援救災的警鈴聲，消防局表示，已派遣2個大隊、1中隊、12個分隊、17輛水庫車，前往搶救。火災發生工廠類型與起火原因還要在火勢熄滅後調查。

火災

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