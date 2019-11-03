捐贈書一打開赫見夾藏2萬元 店家急PO文尋失主

2019-11-03 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ／即時報導



二手書店在整理書時，翻到一本夾著幾十張小朋友的舊書，嚇得急忙PO文協尋，並前往派出所報案。圖／雅博客二手書店提供 分享 facebook 52歲柯姓女子日前拿著幾本書，前往新北市中和區中和路上的雅博客二手書店捐贈，未料店家在整理書時，竟在其中一本書內發現新台幣2萬元，嚇得趕緊在地方臉書社團上發文尋人，PO文未果後店家又跑到派出所報案，在警方協助下才順利聯繫上失主柯女家屬，並由柯女隔天到派出所領回。

雅博客二手書店在臉書上PO文表示，上月19日下午2時許一名40餘歲的女性拿著幾本書到店內，表示要將書捐贈給書店，事後店家在整理書時，翻開其中一本二手書，竟從夾層中「噴」出十幾張千元鈔票，一共新台幣2萬元整，楊姓店長當場呆住，趕緊在地方臉書社團中PO文想找回失主。

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未料PO文後雖引起網友討論，卻仍找不到失主，楊姓店長因此前往鄰近中和警分局安平派出所報案，經值班員警陳英偉、林銘烜調閱監視畫面並以車追人，順利查出失主為柯女，通知家屬後由柯女於隔日到派出所領回。