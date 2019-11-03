影／「吉順輪」富貴角外海故障 12緬甸船員滯台45天想回家

2019-11-03 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆即時報導



獅子山籍貨輪「吉順輪」9月19日在北海岸富貴角外海，因機械故障導致船身傾斜，國搜中心直升機吊掛救起13名緬甸籍船員，船隻持續漂流到存油耗盡，最後拖進高雄港修理，被救起的13人除船長回去外，其餘12人因薪水談不攏僵持至今，簽證今天到期，他們透過國際運輸工人聯盟向本報投訴，希望政府幫忙延長簽證，讓他們拿到薪水，平安回家。

「吉順輪」19日清晨發生故障，由於船長離船前未關閉主機，在船員全數獲救後，「吉順輪」也成了名符其實的「幽靈貨輪」。為避免發生碰撞危機，艦隊分署不但持續進行監控，海巡艦艇也一路接力戒護。

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國際運輸工人聯盟檢查員張國南說，13名船員被國搜中心直升機吊掛上來，除了船長回國外，其餘12人住基隆柯達飯店一住就是45天，他們認為生命無價要6個月全薪，但船東只願給一個月，一直在協商。

緬甸籍船員的簽證今晚到期了，船東要他們明天中午前退房，他們擔心移民署明天就會派人來把他們帶走，希望台灣政府延長簽證一周，提供人道援助，幫助他們，得到應得的薪水。

張國南說，船員後來不堅持要6個月薪水，只要1個月薪水，船東告知一個月薪水已給緬甸仲介公司，船員稱沒拿到錢，他們想要在台灣拿到現金，機票，然後回家。

大副win lwin oo 說，他很想家，越快回家越好，很想見家人，請台灣政府再給一周時間，讓他們把問題解決了再回家。

移民署基隆市專勤隊副隊長江銘隆表示，他們本來說好1日要回去，薪資談不攏又破局。最好在合法效期內離境，效期到今天，今天是周日可順延一天，要是周二還沒處理好，他們會去了解。