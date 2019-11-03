國道車禍母死女嬰送醫 未來3到7天重要觀察期

2019-11-03 16:27 中央社 彰化3日電



謝姓男子昨天開車載妻子、8個月大的女兒及友人在國道發生車禍，謝妻不治，女兒送醫搶救。彰基醫院今天指出，女嬰體內出血已止住，接下來的3到7天是重要觀察期。

國道中山高速公路溪州路段昨天發生車禍，多輛轎車發生相撞，謝男駕駛的白色轎車也因此失控衝撞護欄，車體變形，謝男的妻子傷重不治，謝男8個月大的女兒被送往彰化基督教醫院急救。

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謝男的親友向媒體表示，謝男昨天開車要載妻子、女兒及妻子的友人去吃喜酒，打算吃完喜酒後回到家再幫妻子補過生日，沒想到卻發生意外。

彰基醫院發言人周志中今天接受媒體聯訪時說，女嬰送進醫院時，立即進行電腦斷層掃描，結果顯示女嬰腦部沒有明顯出血情形；腹部經檢查，也沒有明顯出血。醫院昨天幫女嬰緊急輸血，今天抽血檢查血紅素，監測數據顯示體內出血已經止住。

周志中指出，女嬰的心跳及血壓等數據都在合理範圍，女嬰眼睛、手腳的活動力與昨天相比有改善，狀況也漸漸穩定，但還沒有脫離危險期，還需要3到7天的時間進行觀察與治療。