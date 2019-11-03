親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
瘋當網紅秀下限
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

火鍋店肉片「薄到會透光」網友笑翻：小當家都是真的！

國道車禍母死女嬰送醫 未來3到7天重要觀察期

2019-11-03 16:27中央社 彰化3日電

謝姓男子昨天開車載妻子、8個月大的女兒及友人在國道發生車禍，謝妻不治，女兒送醫搶救。彰基醫院今天指出，女嬰體內出血已止住，接下來的3到7天是重要觀察期。

國道中山高速公路溪州路段昨天發生車禍，多輛轎車發生相撞，謝男駕駛的白色轎車也因此失控衝撞護欄，車體變形，謝男的妻子傷重不治，謝男8個月大的女兒被送往彰化基督教醫院急救。

謝男的親友向媒體表示，謝男昨天開車要載妻子、女兒及妻子的友人去吃喜酒，打算吃完喜酒後回到家再幫妻子補過生日，沒想到卻發生意外。

彰基醫院發言人周志中今天接受媒體聯訪時說，女嬰送進醫院時，立即進行電腦斷層掃描，結果顯示女嬰腦部沒有明顯出血情形；腹部經檢查，也沒有明顯出血。醫院昨天幫女嬰緊急輸血，今天抽血檢查血紅素，監測數據顯示體內出血已經止住。

周志中指出，女嬰的心跳及血壓等數據都在合理範圍，女嬰眼睛、手腳的活動力與昨天相比有改善，狀況也漸漸穩定，但還沒有脫離危險期，還需要3到7天的時間進行觀察與治療。

國道

相關新聞

宜蘭羅東鎮透天厝火災濃煙衝天 婦人嗆傷送醫

2019-11-03 17:28

影／「吉順輪」富貴角外海故障 12緬甸船員滯台45天想回家

2019-11-03 16:48

影／搶救觸電男 女警鳴笛開道搶回人命

2019-11-03 16:01

影／滾燙豆漿打翻燙傷4歲女兒 父親急踩煞車影片曝光

2019-11-03 15:18

詐團稱高獲利投資 阿嬤解定存險被騙百萬元存款

2019-11-03 14:30

國道車禍女護理師死 8月大女兒尚未脫險

2019-11-03 14:12

少年後壁陸橋附近甩竿釣魚 誤觸鐵路高壓電送醫

2019-11-03 13:56

流動賭場藏身台南、高雄交界鐵皮屋 南警一舉破獲

2019-11-03 13:52

影／冒充刑警白吃白喝盤查上癮 男3度假冒刑警又落網

2019-11-03 13:41

影／闖雞舍欲偷雞驚見監視器 賊以紗網遮面倉皇逃

2019-11-03 12:57

影／車上整桶熱豆漿燙傷女兒 父親：在路口遇紅燈急停

2019-11-03 12:49

PTT版團購氣炸鍋 主揪神隱詐騙90多名團員

2019-11-03 12:49

詐騙集團找車手 韓國歐巴也來應徵遭警逮捕

2019-11-03 11:53

影／父急踩剎車打翻整桶熱豆漿 4歲女全身六成嚴重燙傷

2019-11-03 11:52

二度就業淪詐騙車手 7人剛上工就被逮

2019-11-03 11:36

加強取締交通違規奏效 台南市東區受傷車禍減少170件

2019-11-03 11:07

台灣尾躲到台灣頭 高屏彩券大盜藏基隆仍栽了

2019-11-03 11:06

網路詐騙又一樁 中油週年慶臉書抽獎是假的

2019-11-03 10:58

職場新鮮人第1份薪水2萬元 險遭詐團騙走

2019-11-03 10:16

陳超明選舉看板遭蛋襲 3名少年無聊好玩丟的

2019-11-03 09:37

網路交友見面得先買5萬元點數 宅男掉入溫柔陷阱險被騙

2019-11-03 08:26

網拍盜獵保育類龜太囂張 雙北動保處同保七逮2男

2019-11-03 08:26

「開台進士」牌匾 遭竊賊賤賣

2019-11-03 01:03

北上喝喜酒國道出車禍 妻死幼女命危

2019-11-03 00:02

祖孫遭輾斃出殯 藍綠提修法防止憾事

2019-11-02 23:55

瑞芳查獲保育類食蛇龜、柴棺龜45隻網上賣 2男被逮

2019-11-02 19:54

護理師同學剛結婚生女 北上喝喜酒遇橫禍天人永隔

2019-11-02 16:54

美食外送人員再傳出車禍 嘉義市2個月20多件

2019-11-02 16:42

開公司車翻車肇事 男子喝了點酒這下頭大

2019-11-02 16:28

宛如動作電影 外籍男子衝進跑道攀上華航飛機起降架

2019-11-02 15:04

廢棄幼稚園火警 高雄消防隊搶滅火勢

2019-11-02 13:59

國一彰化縣溪州段5車連環車禍 彭姓女子傷重當場死亡

2019-11-02 13:07

員警送保護管束醉漢返家 竟丟包疏洪公園記過調職

2019-11-02 12:21

新北水湳洞漁船翻覆 船主冒大浪爬上岸

2019-11-02 12:10

低收戶母子遭焚身兒子不治 勘查出電線走火釀禍

2019-11-02 12:05

墾丁小灣海邊發現女浮屍 驚見脖上繫著礦泉水瓶

2019-11-02 12:04

影／後車追撞前車 碰的一聲後車四輪朝天

2019-11-02 11:57
看更多

熱門文章

墾丁無動力滑翔機競賽失控 抱孩婦人遭砸中身亡

2019-11-02 19:13

遊墾丁景點被遙控飛機砸死 死者父親斥太離譜要求國賠

2019-11-02 22:40

奧萬大驚傳墜橋意外 2歲童跌落80公尺溪床死亡

2019-11-03 16:36

影／父急踩剎車打翻整桶熱豆漿 4歲女全身六成嚴重燙傷

2019-11-03 11:52

獨／攜子遊墾丁遭滑翔機爆頭亡 闖禍美籍男拒做筆錄

2019-11-03 00:49

影／滾燙豆漿打翻燙傷4歲女兒 父親急踩煞車影片曝光

2019-11-03 15:18

墾丁遙控機砸死遊客 美國選手涉過失致死移送法辦

2019-11-03 09:23

警察快發瘋！恐嚇信滿天飛 一查竟都以這理由結案

2019-11-03 08:00

無動力遙控滑翔機失控 女遊客遭砸破頭亡

2019-11-03 00:51

教師下藥玷辱同學、同事及學生4女 二審重判17年

2019-11-03 07:57

少女放學等公車遇遠房親戚約聊天 慘遭性侵

2019-11-02 22:25

影／家住模型飛機場旁 苗栗市這家1年遇3次墜機

2019-11-03 13:54

7旬婦校園替男友「打手槍」 翻臉告性侵不成反被判誣告

2019-11-03 12:51

影／闖平交道能罰9萬吊駕照 知道停網狀線也要罰嗎？

2019-11-02 22:12

少年後壁陸橋附近甩竿釣魚 誤觸鐵路高壓電送醫

2019-11-03 13:56

男咬傷女乳頭種草莓 成為性侵鐵證賠30萬

2019-11-03 07:11

影／滑翔機為何撞死遊客？ 主辦方：場地不熟加天氣突變

2019-11-03 12:20

北上喝喜酒國道出車禍 妻死幼女命危

2019-11-03 00:02

國道車禍女護理師死 8月大女兒尚未脫險

2019-11-03 14:12

新北4歲女童打翻熱豆漿 全身60%二至三度燙傷

2019-11-03 10:10

瑞芳查獲保育類食蛇龜、柴棺龜45隻網上賣 2男被逮

2019-11-02 19:54

無動力滑翔機砸死遊客 墾管處要求停辦活動

2019-11-03 00:08

陳超明選舉看板遭蛋襲 3名少年無聊好玩丟的

2019-11-03 09:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top