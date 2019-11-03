影／搶救觸電男 女警鳴笛開道搶回人命
2019-11-03 16:01
聯合報 記者林宛諭
／即時報導
彰化警分局交通分隊警員林玉惠日前在芬園鄉行經139線，突遇路旁一輛貨車人員攔車求助，原來是台電外包員工修剪樹木時觸電休克，林玉惠為了搶時間救人，開警車前導護送小貨車到彰基，原本20分鐘車程飆了10分鐘就到，也成功把人從鬼門關救回來。
林玉惠說，那天在芬園鄉處理完交通事故後，行經139線時，被貨車人員攔下，表示他的同伴修樹木疑觸電己昏迷，失去意識要送醫，由於139線在八卦山區，考量救護車到139線也要時間，她立即要貨車人員把同伴抬上車，由她鳴警笛開道，貨車緊跟在後，一路飆到市區彰基，把已休克的男子搶救成功。
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林玉惠說，當時只是一心只想救人，感謝用路人的配合，紛紛讓行，才能在最短時間將人護送到醫院救治，現在男子也已復原出院，從警3年多的她覺得能救人是當警察最有意義和成就感的事。
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