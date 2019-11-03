國道車禍女護理師死 8月大女兒尚未脫險

2019-11-03 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／彰化即時報導



國道一號彰化段昨天發生1死5傷重大車禍，死者彭姓女護理師8個月的女兒還在彰基加護病房，彰基發言人周志中表示，女嬰肺部挫傷，已予插管維持呼吸、並施打止血針，尚未脫離危險期，未來3到7天需密切觀察，是關鍵期。

台南市謝姓男子與28歲護理師彭姓妻子帶著8個月女兒昨天原本要北上參加大學同學婚宴，卻在國道一號北上223公里彰化溪州路段發生連環車禍，彭女傷重不治，女兒也還未脫險在彰基兒童加護病房救治中。

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周志中表示，8個月大女嬰經電腦斷層掃描檢查顯示，腦部無明顯出血，但還需密切觀察，女嬰疑似衝撞外力導致肺部挫傷，昨入院時緊急予插管維持呼吸，腹部雖無明顯出血，但抽血檢查血紅素確是下降，昨日緊急輸血125c. c，並施打止血針，在連續監測血紅素數據下，目前血紅素已經沒有低下狀況，已止住體內出血。