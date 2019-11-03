流動賭場藏身台南、高雄交界鐵皮屋 南警一舉破獲

2019-11-03 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／台南即時報導



「不要動！」台南市警方接獲檢舉，有人在仁德區中正西路與高雄市交界處一鐵皮屋經營流動職業賭場，昨天深夜動員20多名警力前往取締，一舉破獲，逮捕許姓現場負責人和工作人員7人，12名男女賭客，查扣撲克牌賭具和賭資4萬多元，警詢後許等7人依賭博罪嫌法辦，賭客依違反社維法裁罰。

歸仁警分局接獲檢舉，台南市仁德區和高雄市交界處疑有流動職業賭場流竄，並準備利用假日，吸引賭客抽頭牟利，成立經專案小組派員跟監，發現該職業賭場藏身郊區規避警方取締，並時常更換聚賭場所，四處流竄，昨天發現賭場流竄至仁德區中正西路鐵皮屋。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

專案小組見時機成熟，調集20餘名警力，昨晚近11點請保大特勤霹靂小組人員支援，一舉破獲由許姓主嫌（27歲）所主持之俗稱「妞妞」撲克牌職業賭場，現場除查扣賭具撲克牌子時及把風用手機，並查扣抽頭金及賭資4萬多元，另現場賭客12人。