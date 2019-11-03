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影／闖雞舍欲偷雞驚見監視器 賊以紗網遮面倉皇逃

2019-11-03 12:57聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

潘姓網友在網路PO文，2日凌晨零時許，鄰近台東縣池上公墓旁一處養雞場遭肖小闖入，一男性竊嫌拿著2只紗網縫製的大袋子，潛入雞舍準備偷雞，但抓雞時，小偷突然回頭發見雞舍內有監視器，他驚慌的彎蹲下腰，隨後拿起紗網遮臉，雞沒偷到，就急忙離開，過程全都錄，畫面讓人看了忍不住偷笑；池上警方表示，已鎖定特定人士調查偵辦中。

池上鄉潘姓鄉民在個人臉書貼出錄影畫面，「有沒有人認識或看過影片中的人，請大家幫忙看一下」希望有親友能認出偷雞賊，潘的親友紛紛留言「報警」且分享到臉書社群「池上鄉大小事」。

短短30秒畫面中，一男子侵入潘的雞舍，手拿兩只大的紗網袋子，準備偷雞，只是他剛進雞舍不久，回頭驚見雞舍內監視器，嚇得他急忙蹲下腰，拿起紗網遮臉，快步走出雞舍。

男子什麼都沒偷到，但過程什麼全都錄，台東縣警局關山警方分局巡查網路社群發現這則PO文，主動展開偵辦，根據監視影像已鎖定外貌相似對象調查中，相信很快就能抓到竊嫌，依加重竊盜罪偵辦。

一男子闖入池上一處雞舍偷雞，驚見監器，以準備用來偷雞的紗網遮臉倉皇逃。圖／取自池...
一男子闖入池上一處雞舍偷雞，驚見監器，以準備用來偷雞的紗網遮臉倉皇逃。圖／取自池上鄉大小事
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一男子闖入池上一處雞舍偷雞，驚見監器，以準備用來偷雞的紗網遮臉倉皇逃。圖／取自池...
一男子闖入池上一處雞舍偷雞，驚見監器，以準備用來偷雞的紗網遮臉倉皇逃。圖／取自池上鄉大小事
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台東竊盜

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