車上整桶熱豆漿燙傷女兒 父親：在路口遇紅燈急停
2019-11-03 12:49
聯合報 記者林昭彰
／新北即時報導
新北市五股區今天上午發生4歲女童，在父親車上被整桶翻覆的滾燙豆漿嚴重燙傷意外，何姓父親剛剛向警方澄清，豆漿是在開車途中即已翻覆，並非回到家門口才傾倒燙傷女兒。
受傷女童是在五股區中興路一段住處門口，由救護車接走送往醫院，何姓夫婦陪同女兒一起趕往醫院，員警抵達住處現場並未遇見何姓父親，當時以為是在家門口受傷，後來透過電話聯繫說明事發過程。
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何姓男子聲稱，上午開車載2名女兒去三重區力行路購買豆漿，返程途中於三重區中正北路某路口，因為遇到交通號誌轉為紅燈，他急踩剎車時豆漿即已翻覆。
由於這輛BMW掀背車是剛買不久的二手車，並不清楚後座椅背卡榫可能沒扣緊或故障扣不緊，豆漿桶翻覆推倒椅背燙傷4歲女兒，需要大量沖水，因為已經離家不遠，何男當下決定直接開回五股區中興路住處向家屬尋求協助，比較方便使用水源，所以才沒在三重區的事發現場報案。
警方表示將再調閱事發路口監視器，調查何男所說是否確實。
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