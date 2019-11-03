PTT版團購氣炸鍋 主揪神隱詐騙90多名團員

2019-11-03 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ／即時報導



刑事警察局指出，許多小資男女精打細算團購搶便宜，卻遇上主揪團者詐騙！日前一名主揪者原本在PTT版上徵求團購60台氣炸鍋，但達標後仍繼續徵求其他人跟團，導致PTT版主認定違規並刪除文章，等同此次團購流標，但是主揪團者允諾2日內歸還費用給買家後卻突然神隱，留下假的聯絡電話，還將PTT帳號轉賣他人，讓多名成員既錯愕又悲憤。

警方說，台北市一名劉姓業務，上周瀏覽台灣大學電子佈告欄系統研究社批踢踢實業坊網站（簡稱PTT網站）時，看到合購版上有則標題「比依陶瓷氣炸鍋-賣家直送」，徵求60台團購（即團購數量達60台才會開團），劉姓業務就在下方推文要加入團購。

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隨後結標時間一過，劉姓業務收到發文主揪團者su■fish寄一封匯款通知mail給92位跟團團員，請團員確認訂購顏色等等資訊，並提供主購者的匯款帳號、姓名及手機，8分鐘後又mail一封匯款截止時間通知信給大家，因此劉姓業務立刻以手機APP的網路銀行轉帳新台幣2307元給對方。

不久劉姓業務發現該篇文章遭刪除，也就是發文主揪團者su■fish違規遭版主刪文流團，並收到主揪團者mail表示會統一退款，但是過了通知日期，團員們都沒有收到款項，撥打當時主購者提供的手機卻跟接電話的人姓名不符，對方也不清楚這件事情，大家才驚覺遭到詐騙。

警方分析此類假網拍詐騙手法，歹徒通常利用時下最夯、最熱門的商品吸引民眾購買，或開設團購以低價搶便宜吸引網友購買，然而當有民眾表示購買意願，歹徒都會誘導民眾透過FB或LINE等通訊軟體私下交易，並表示可先付金，事後再面交取票付餘款，等到買家將款項匯入指定戶頭後就已讀不回、封鎖帳號，民眾在網購搶便宜的同時，別忽略了網拍購物詐騙的陷阱。