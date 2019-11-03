詐騙集團找車手 韓國歐巴也來應徵遭警逮捕

2019-11-03 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ／即時報導



台北市大安警分局轄內日前發生一起假檢警要求面交並詐取新45萬元案件，偵查隊及各所共組專案小組擴大偵辦，確認車手背景及下落後，日前持拘票在雙北等地，一口氣連續拘提詐騙集團共9名車手，並查扣新台幣12萬5000元等贓證物。

警方發現，這些車手年紀落在20餘歲上下，大多都有大學高中學歷，同時男女都有；詐騙集團透過網路招募車手，每提領或面交一次贓款，就可以拿到2到3千元報酬；這些車手一開始還好奇為什麼這麼好賺，詐團還騙他們是替網路簽賭網站收帳，以降低他們的心防。

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警方更發現，被逮的車手中有一名韓國籍男子，他的父母都是韓國人，但他從小住在台灣，國語說得非常好，由於這名韓國人和其他車手都相當年輕，警方研判詐團相中年輕這些車手，是要塑造親切、鄰家男孩形象，讓被害人毫無防備直接交付金錢。

這次大安警分局破獲的詐欺集團為3人以上集團實施詐術，具「持續性」、「牟利性」等特性，符合2017年修正後的「組織犯罪條例」，因此訊問後，警方將車手集團依違反組織犯罪防制條例、加重詐欺罪移送台北地檢署偵辦。