影／父急踩剎車打翻整桶熱豆漿 4歲女全身六成嚴重燙傷

2019-11-03 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ／新北即時報導



新北市五股區今天上午發生4歲女童嚴重燙傷意外，女童被將近20公升滾燙豆漿淋在身上，導致全身60% 面積受到2至3度嚴重燙傷，救護車緊急將意識清醒的女童送往台北市新光醫院，仍急救中尚未脫險。

據家屬指稱，34歲何姓男子今天清晨駕駛BMW掀背轎車搭載4歲與6歲的女兒，前往三重區力行路購買1桶熱豆漿和1桶熱豆花，準備拿到宗教法會給會場志工吃。

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上午9時許，3人開車返回五股區中興路一段140巷住處時，何姓父親疑因開快車，不巧後座椅背卡榫又沒扣緊，導致急踩剎車時，放在後行李廂的整桶豆漿和豆花瞬間翻覆並推倒椅背，滾燙豆漿順勢向前潑灑，2個女兒當時坐在後座，4歲女童首當其衝被潑到上半身，皮膚一片片剝落。

何男和家屬立刻把女童的衣褲脫掉，緊急用水管大量沖水，同時打電話向119求救，救護車送醫時女童意識清醒大聲哭泣，仍在醫院急救中，由於傷勢嚴重尚未脫險。