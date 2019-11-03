二度就業淪詐騙車手 7人剛上工就被逮

2019-11-03 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ／台北即時報導



詐騙車手不僅有年輕人，近期不乏二度就業的中年男女，甚至是老人家，他們看報紙廣告求職，卻淪為詐騙集團車手。中山警分局2個月內在捷運民權西路站，陸續逮獲7名車手，全案依照詐欺罪嫌送辦。

警方指出，想二度就業的中年男女，在報紙上的分類廣告看到「日領薪資、免經驗」等低門檻工作，便上門應徵，但卻遭詐騙集團吸收，淪為詐騙車手和收水車手。他們出沒在捷運站周邊，以為要收取客戶回帳，但實際上卻是車手領款，工作不到7日就遭警方循線逮補，吃上詐欺官司。

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中山警分局中二派出所，近日在民權西路捷運站周邊，依照詐欺提領時段及熱點，每日加強執勤，今年9月至10月，陸續查獲7名詐欺車手，查扣犯罪所得共計35萬7千元。

今年9月中旬，先在捷運站周邊查獲提領車手33歲陳女、收水車手59歲林女，查扣了人頭帳戶提款卡、存摺、工作手機和現金18萬3000元。經循線向上溯源，又在捷運站旁查獲收水車手25歲李女、54歲廖男，並查扣10萬4000元。

10月29日中午12時許，中二所警員楊昀笙、謝皓宇巡邏發現民權西路站外有3名男女形跡可疑，上前盤查，發現40歲許女、30歲傅男和65歲李翁，查扣7萬多元犯罪所得，全案依照詐欺罪嫌移送法辦，並擴大偵辦向上溯源。