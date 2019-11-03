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限時遛狗、不得擾民、積分扣點…在陸養狗比養車還難

二度就業淪詐騙車手 7人剛上工就被逮

2019-11-03 11:36聯合報 記者蕭雅娟／台北即時報導

詐騙車手不僅有年輕人，近期不乏二度就業的中年男女，甚至是老人家，他們看報紙廣告求職，卻淪為詐騙集團車手。中山警分局2個月內在捷運民權西路站，陸續逮獲7名車手，全案依照詐欺罪嫌送辦。

警方指出，想二度就業的中年男女，在報紙上的分類廣告看到「日領薪資、免經驗」等低門檻工作，便上門應徵，但卻遭詐騙集團吸收，淪為詐騙車手和收水車手。他們出沒在捷運站周邊，以為要收取客戶回帳，但實際上卻是車手領款，工作不到7日就遭警方循線逮補，吃上詐欺官司。

中山警分局中二派出所，近日在民權西路捷運站周邊，依照詐欺提領時段及熱點，每日加強執勤，今年9月至10月，陸續查獲7名詐欺車手，查扣犯罪所得共計35萬7千元。

今年9月中旬，先在捷運站周邊查獲提領車手33歲陳女、收水車手59歲林女，查扣了人頭帳戶提款卡、存摺、工作手機和現金18萬3000元。經循線向上溯源，又在捷運站旁查獲收水車手25歲李女、54歲廖男，並查扣10萬4000元。

10月29日中午12時許，中二所警員楊昀笙、謝皓宇巡邏發現民權西路站外有3名男女形跡可疑，上前盤查，發現40歲許女、30歲傅男和65歲李翁，查扣7萬多元犯罪所得，全案依照詐欺罪嫌移送法辦，並擴大偵辦向上溯源。

警方強調，近期常見詐騙集團刊登廣告，主打免經驗、日領薪資，徵求二度求職者上門，以多樣話術包裝工作內容，事實上就是提領車手，呼籲民眾面試要陪同、不合常理要存疑、公司合法性要確定等求職原則，以免淪為詐騙集團幫手。

警方查扣詐騙集團不法所得。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣詐騙集團不法所得。記者蕭雅娟／翻攝
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警方逮獲詐欺車手。記者蕭雅娟／翻攝
警方逮獲詐欺車手。記者蕭雅娟／翻攝
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二度就業男子淪為詐欺車手。記者蕭雅娟／翻攝
二度就業男子淪為詐欺車手。記者蕭雅娟／翻攝
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警方在捷運周邊提款機加強巡邏。記者蕭雅娟／翻攝
警方在捷運周邊提款機加強巡邏。記者蕭雅娟／翻攝
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警方查扣詐騙集團不法所得。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣詐騙集團不法所得。記者蕭雅娟／翻攝
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車手詐騙集團捷運詐欺

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