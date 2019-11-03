加強取締交通違規奏效 台南市東區受傷車禍減少170件
2019-11-03 11:07
聯合報 記者黃宣翰
／台南即時報導
台南市警方自今年8月1日起，在易肇事路規劃「闖紅燈大執法」，加強取締闖紅燈等交通違規，經過3個月的持續努力，東區的交通事故顯著降低。市警一分局交通組今天說，今年8月1日至10月31日受傷類交通事故件數1154，較去年同期發生1324，減少170件，降低14.73%。
交通組員警發揮巧思，藉由早安貼圖的概念，以員警交通執法、疏導為人物背景，輔以淺顯文字凸顯常見肇事因素及防禦駕駛觀念，包括轉彎車禮讓直行車、支道車禮讓幹道車、行經路口慢看停等加強宣導。
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警方說，員警並將交通安全觀念，在里長、學校、機關、金融機構、超商等10餘個即時通訊群組廣為宣導，還有民防中隊長分享交通安全打油詩參與熱絡，其中基層員警自製交安貼圖中的一席話「我不缺績效、我要你安全」、「我守在路口揮灑青春、是希望你平安回家」，看了引人注目。
市警一分局長鄭榮崑說，東區交通事故已有顯著降低，特別提醒民眾天氣變涼了，冬季交通事故件數近年來的趨勢高於夏季，晝短夜長，日照縮短，適逢上、下班時間，視線也較差，應多注意車前狀況，另外在氣溫較低狀態或穿厚衣物，感知反應變慢，提醒駕駛人放慢速度、小心行駛。
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