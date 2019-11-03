台灣尾躲到台灣頭 高屏彩券大盜藏基隆仍栽了

2019-11-03 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東縣即時報導



屏東縣警察局潮州分局日前接獲報案，潮州鎮某投注站業者控訴，一名中年男子佯稱購買刮刮樂，卻伺機竊取多張彩券，因此損失台幣8000元；警方另外發現屏東市及內埔鄉均有發生類似案件，成立專案小組進行調查後，掌握這名高屏投注站大盜，已潛逃基隆，1日晚間北上將人逮補，並依竊盜罪嫌移送偵辦。

警方表示，蔡姓竊嫌（49歲）是高雄市鳳山人，常在高屏一帶出沒，連續犯案經媒體報導後，深怕遭南部警方認出，偕妻子在基隆租屋，想躲避追緝。而警方專案小組，透過內政部警政署協作平臺分享情資，掌握蔡姓竊嫌行蹤，31日晚間派員驅車北上，1日深夜在基隆市緝獲蔡姓竊嫌到案，全案擴大偵辦中，目前蔡姓竊嫌已遭檢察官聲押獲准。

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