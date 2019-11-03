職場新鮮人第1份薪水2萬元 險遭詐團騙走

2019-11-03 10:16 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中即時報導



21歲的職場新鮮人陳男，領第一份薪水後欲做投資，誤信網友投資海外博弈獲利多，上月底要將所領的第一份薪水2萬元匯出，所幸銀行行員發覺有異通報警方，及時制止，職場菜鳥才保住第一份薪水。

台中市警三分局健康派出所員警，上月執勤時，接獲轄南區合庫銀行通報有男子因不明原因欲匯款至海外帳戶，疑似遭人詐騙，員警火速趕赴現場了解。

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經查陳男 (21歲)從學校畢業後已待業許久，前陣子好不容易才找到屬意的工作，由於是職場新鮮人起薪不高，所以多方嘗試投資管道，透過網路社群認識網友，網友自稱在海外做博弈手遊事業，有賺錢的機會可介紹給陳男。

陳男聽聞後雀躍不已，在未經查證的情形下，冒然答應投資，不料網友突然以機房設備故障為由，竟要求他匯款新台幣2萬元來共同承擔，對於顯不合理的指示，陳男雖有些遲疑，但還是聽從網友的指示欲匯款，所幸機警行員及時報警處理。警方耐心的向陳男解釋此情形是假投資類型的詐騙手法，詐騙集團常利用各大網路社群或交友平台結識被害人，透過聊天博取被害人的信任後，再誘以投資賺錢的名義騙取被害人的錢財，得手後往往就此音訊全無。