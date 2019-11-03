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警察快發瘋！恐嚇信滿天飛 一查竟都以這理由結案

網路交友見面得先買5萬元點數 宅男掉入溫柔陷阱險被騙

2019-11-03 08:26聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市郭姓男子經由網路認識自稱「春天」女子，她告訴郭，如果要進一步見面，要先到超商購買點數，郭信以為真，前住南區新孝路豕一超商要購買5萬元遊戲點數，店員懷疑郭可能遭詐騙，立即通知警方前來，及時攔阻，避免郭遭詐騙。

25歲郭姓男子前天晚上9點多下午2點多到超商購買5萬元現金遊戲點數，店員發覺有異，通知警方前來處理。台南市警六分局金華所警員林郁鈞、陳弘岩執行巡邏勤務，獲報後前往了解。

郭向警方表示，他在網路上認識1名女子自稱「春天」，互相LINE訊息後，彼此有好感，她表示欲進一步交往，並要求他提供電話號碼，「春天」隨即聯絡他，並告知他，如果要進一步見面，需到超商購買5萬元遊戲點數。經警方說明此為詐騙集團常用技倆後，郭取消購買程序，成功保住辛苦血汗錢。

警方呼籲民眾網路交友要小心，接獲來電交友需購買遊戲點數時，千萬別上當，詳加查證護荷包，以免被詐騙，並向警方儘速報案，切勿依其指示匯款，或撥打165或110和警方聯繫。

郭姓男子（右一）到超商要購買5萬元遊戲點數，經警員及時勸阻避免被騙。記者黃宣翰／...
郭姓男子（右一）到超商要購買5萬元遊戲點數，經警員及時勸阻避免被騙。記者黃宣翰／翻攝
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詐騙集團超商LINE

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