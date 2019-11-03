獨／攜子遊墾丁遭滑翔機爆頭亡 闖禍美籍男拒做筆錄
2019-11-03 00:49
聯合報 記者江國豪
／屏東即時報導
墾丁龍磐公園昨天舉行無動力滑翔機國際公開賽，卻發生砸死遊客意外！一名來自台南的36歲林姓婦人抱著2歲幼子，遭美國隊重約2公斤失控滑翔機「爆頭」當場死亡，男童脖子有刮傷驚魂未定，所幸送醫後沒有大礙。這也是該運動在台首次發生砸死人意外，而操作無動力滑翔機的美籍男子David，被警方依過失殺人及傷害罪帶回詢問，情緒冷靜，因權益問題拒做筆錄。
據悉，操作失控無人機的美籍男子David，第3次來台，還曾獲得2017年的台灣墾丁「颱風賽」團體冠軍。David主張不熟台灣法律，也不知如何保障自身法律權益，即使警方請通譯人員在場，也不願配合製作筆錄，並聲明要求律師到場，才肯接受警方詢問。而目前David也已請求美國在台協會南下協助。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
墾丁國家公園龍磐公園無動力滑翔機國際公開賽，昨天（2日）起一連舉行3天，經墾管處核准，控飛機失事地點離賽事場地超過500公尺，在場的資深飛行員認為，可能突來的瞬間陣風過強造成偏離道。
警方初步調查，死者帶著幼子與台南市旅行團到龍磐公園觀光賞景，下午4時許在龍磐公園木棧步道上，被從天而降的失控滑翔機砸中頭部身亡，檢察官今天下午進行相驗。
留言