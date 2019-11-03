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獨／攜子遊墾丁遭滑翔機爆頭亡 闖禍美籍男拒做筆錄

2019-11-03 00:49聯合報 記者江國豪／屏東即時報導

來自台南的36歲林姓婦人抱著2歲幼子，遭美國隊重約2公斤失控滑翔機「爆頭」當場死...
來自台南的36歲林姓婦人抱著2歲幼子，遭美國隊重約2公斤失控滑翔機「爆頭」當場死亡。圖／屏東縣消防局提供
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墾丁龍磐公園昨天舉行無動力滑翔機國際公開賽，卻發生砸死遊客意外！一名來自台南的36歲林姓婦人抱著2歲幼子，遭美國隊重約2公斤失控滑翔機「爆頭」當場死亡，男童脖子有刮傷驚魂未定，所幸送醫後沒有大礙。這也是該運動在台首次發生砸死人意外，而操作無動力滑翔機的美籍男子David，被警方依過失殺人及傷害罪帶回詢問，情緒冷靜，因權益問題拒做筆錄。

據悉，操作失控無人機的美籍男子David，第3次來台，還曾獲得2017年的台灣墾丁「颱風賽」團體冠軍。David主張不熟台灣法律，也不知如何保障自身法律權益，即使警方請通譯人員在場，也不願配合製作筆錄，並聲明要求律師到場，才肯接受警方詢問。而目前David也已請求美國在台協會南下協助。

墾丁國家公園龍磐公園無動力滑翔機國際公開賽，昨天（2日）起一連舉行3天，經墾管處核准，控飛機失事地點離賽事場地超過500公尺，在場的資深飛行員認為，可能突來的瞬間陣風過強造成偏離道。

警方初步調查，死者帶著幼子與台南市旅行團到龍磐公園觀光賞景，下午4時許在龍磐公園木棧步道上，被從天而降的失控滑翔機砸中頭部身亡，檢察官今天下午進行相驗。

墾丁旅行團美國在台協會

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