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ATM提款逾2分鐘 被警當車手盤查

2019-11-03 00:47聯合報 記者曾健祐／桃園報導

谷姓男子在ＡＴＭ前領錢超過兩分鐘，遭員警懷疑是詐團車手而盤查。圖為示意圖。 圖／...
谷姓男子在ＡＴＭ前領錢超過兩分鐘，遭員警懷疑是詐團車手而盤查。圖為示意圖。 圖／聯合報系資料照片
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谷姓男子在ＡＴＭ前領錢超過兩分鐘，遭員警懷疑是詐團車手而盤查，要求谷出示身分證遭拒，警方依違反社維法移送，谷一度遭裁罰兩千元，他不服抗告成功，中壢簡易庭認定警方未達合理懷疑的盤查門檻，裁定不罰。

中壢簡易庭原本裁定指出，警察因見谷在郵局前方停留時間久，又手持多本存摺，疑似詐欺車手，要求他出示證件是依法執行勤務，谷違反社維法中對警察人員依法調查拒絕陳述姓名的規定，裁罰他兩千元。

谷提抗告，主張警員做筆錄時，他已表明身體極端不適，員警所見僅兩本存摺，還反控警察構陷、侮辱他人格，且他有頸腰椎疾病、言語顏面也有障礙，質疑警方使用人臉辨識合法性。

桃園地院合議庭認為，警方稱專業判斷谷男疑似車手，根據何在？谷是否因行動不便，才會在提款機前停留較久？谷有何可疑車手行為等，均未說明，原審調查未完備，撤銷原裁罰裁定，發回更審。

中壢簡易庭更一審勘驗秘錄器畫面，發現員警向谷說明他反覆領錢，要確認其身分，谷從背包拿出三本存摺放入補摺機，向員警說沒有出示證件必要。

林姓警員證稱，當時執行查緝車手專案，發現谷在ＡＴＭ逗留很久，又到補摺機拿出三、四本存摺，法官詢問「看到登摺就會被懷疑嗎？車手會同時提款又補摺嗎？」林回：「正常人不會一次拿很多存摺」，不清楚車手會不會同時提款、補摺。

法官再問「基於何種理由盤查？」林說「谷提款超過二分鐘」。簡易庭審酌，谷男是領款後再去補摺，在ＡＴＭ前操作超過二分鐘，可能從事轉帳行為，並無不合理之處。

實務上一般詐欺車手領完款後立刻離去，應無可能再拿存摺去補摺的行為，谷手持二、三本存摺，也可能是帶家人的存摺一同補摺，加上員警也說沒看過車手提領後，再去補摺的情形。簡易庭認定，本件未達「合理懷疑其有犯罪嫌疑或犯罪之虞」的要件，未達盤查門檻，谷男拒絕出示身分證件有理，裁定不罰。

車手警察ATM

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