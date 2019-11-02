影／闖平交道能罰9萬吊駕照 知道停網狀線也要罰嗎？

2019-11-02 22:12 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ／即時報導



闖平交道、違規車停鐵軌旁的人越來越多，鐵路局平交道保全員「每天目睹」，也常見違規者差點沒命，保全擔心出事好言相勸，竟還被三字經伺候，楊姓保全見證事故久久不能釋懷，他的陳姓友人收到罰單才知「兩個多月薪水飛了」，氣到高血壓發作。

保全人員「看不下去」許多人缺乏風險意識，也不知「隨便一張鐵路紅單就萬元起跳」，為了解違規有多常見，保全人員趁在台南市新市中正路、永康烏水橋、榮譽街、青年路、實踐街等平交道工作時，統計違規闖越、車停軌道旁網狀線汽機車數量，竟然每天都超過200輛，呼籲民眾不要貪快幾分鐘，拿命來賭。

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記者問保全人員，為何要幫警方宣導，楊姓保全說，他們沒有司法告發權，即使看不下去，也不想冒著被打風險當檢舉魔人，只是覺得人命珍貴，「檢舉魔人」越來越多，大家就算沒出事，只要有人將行車記錄器或拍到畫面提供警方，事證明確警方一律開單，「 景氣這麼差，罰單那麼貴，幹嘛拿自己的錢過不去」。

鐵路局人員透露，不少人看到罰單金額，都會嚇一跳，有人找民意代表想關說，但是最後都會打退堂鼓，因為之前有員警因為交通罰單「抽單」，被依瀆職起訴，民眾舉發的，「沒有人敢不處理」。

記者街訪停在網狀線上騎士，是否清楚「停在這裡被拍到，就要罰1萬5千元？」連問20人，5人拒答，有4人答知道停網狀線違規、兩人知道要罰1萬5，追問既然知道這樣違規會被開單重罰，為何還要違規，答案多是「你看大家不都這樣、不停網狀線很麻煩」，另11人稱「不知道這樣也違規」。

為減少「被誤為檢舉魔人」，每處平交道記者都短暫停留，卻都目擊有人違規，顯示平交道守護人員的說法並未誇大。員警指出，很多民眾確實不知或沒注意、藉口不知情故意忽略，車停網狀線等待火車通過雖屬「臨時停車」，其實依法也要罰。

鐵路警方表示，每天排定平交道巡守勤務，不過主要目的是防止民眾違規、維持平交道交通順暢安全，罰單多數是「民眾逕行舉發」，員警剛好發現違規才會開單，取締開罰件數平均每月最多約30件。

依「道路交通管理處罰條例」第54條，平交道範圍含黃色網狀線，在此超、迴、倒車或臨停、停車，都可開罰，汽車停在網狀線罰款34000元，大型車90000元，而且要吊扣駕照一年。