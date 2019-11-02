親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
瘋當網紅秀下限
太陽花案判國賠
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

影／闖平交道能罰9萬吊駕照 知道停網狀線也要罰嗎？

2019-11-02 22:12聯合報 記者周宗禎／即時報導

闖平交道、違規車停鐵軌旁的人越來越多，鐵路局平交道保全員「每天目睹」，也常見違規者差點沒命，保全擔心出事好言相勸，竟還被三字經伺候，楊姓保全見證事故久久不能釋懷，他的陳姓友人收到罰單才知「兩個多月薪水飛了」，氣到高血壓發作。

保全人員「看不下去」許多人缺乏風險意識，也不知「隨便一張鐵路紅單就萬元起跳」，為了解違規有多常見，保全人員趁在台南市新市中正路、永康烏水橋、榮譽街、青年路、實踐街等平交道工作時，統計違規闖越、車停軌道旁網狀線汽機車數量，竟然每天都超過200輛，呼籲民眾不要貪快幾分鐘，拿命來賭。

記者問保全人員，為何要幫警方宣導，楊姓保全說，他們沒有司法告發權，即使看不下去，也不想冒著被打風險當檢舉魔人，只是覺得人命珍貴，「檢舉魔人」越來越多，大家就算沒出事，只要有人將行車記錄器或拍到畫面提供警方，事證明確警方一律開單，「 景氣這麼差，罰單那麼貴，幹嘛拿自己的錢過不去」。

鐵路局人員透露，不少人看到罰單金額，都會嚇一跳，有人找民意代表想關說，但是最後都會打退堂鼓，因為之前有員警因為交通罰單「抽單」，被依瀆職起訴，民眾舉發的，「沒有人敢不處理」。

記者街訪停在網狀線上騎士，是否清楚「停在這裡被拍到，就要罰1萬5千元？」連問20人，5人拒答，有4人答知道停網狀線違規、兩人知道要罰1萬5，追問既然知道這樣違規會被開單重罰，為何還要違規，答案多是「你看大家不都這樣、不停網狀線很麻煩」，另11人稱「不知道這樣也違規」。

為減少「被誤為檢舉魔人」，每處平交道記者都短暫停留，卻都目擊有人違規，顯示平交道守護人員的說法並未誇大。員警指出，很多民眾確實不知或沒注意、藉口不知情故意忽略，車停網狀線等待火車通過雖屬「臨時停車」，其實依法也要罰。

鐵路警方表示，每天排定平交道巡守勤務，不過主要目的是防止民眾違規、維持平交道交通順暢安全，罰單多數是「民眾逕行舉發」，員警剛好發現違規才會開單，取締開罰件數平均每月最多約30件。

依「道路交通管理處罰條例」第54條，平交道範圍含黃色網狀線，在此超、迴、倒車或臨停、停車，都可開罰，汽車停在網狀線罰款34000元，大型車90000元，而且要吊扣駕照一年。

警方表示，罰這麼重不是沒有道理，因為平交道一旦發生事故，幾乎非死即傷，而且多數是無法挽回的悲劇，重罰只是要提醒民眾的手段，民眾接到罰單常說，不知道會罰這麼重，要請大家想想，平交道違規是「考駕照時的必考題」。

大車闖平交道能罰9萬吊駕照，停網狀線也要罰。記者周宗禎／攝影
大車闖平交道能罰9萬吊駕照，停網狀線也要罰。記者周宗禎／攝影
分享
大車闖平交道能罰9萬吊駕照，停網狀線也要罰。記者周宗禎／攝影
大車闖平交道能罰9萬吊駕照，停網狀線也要罰。記者周宗禎／攝影
分享
大車闖平交道能罰9萬吊駕照，停網狀線也要罰。記者周宗禎／攝影
大車闖平交道能罰9萬吊駕照，停網狀線也要罰。記者周宗禎／攝影
分享

保全罰單駕照事故違停

相關新聞

瑞芳查獲保育類食蛇龜、柴棺龜45隻網上賣 2男被逮

2019-11-02 19:54

獨／行騙全亞！「俄籍聽語障人」是慣用牟利手法

2019-11-02 19:19

影／闖平交道罰單「貴森森」 別跟自己的荷包過不去

2019-11-02 22:12

護理師同學剛結婚生女 北上喝喜酒遇橫禍天人永隔

2019-11-02 16:54

美食外送人員再傳出車禍 嘉義市2個月20多件

2019-11-02 16:42

開公司車翻車肇事 男子喝了點酒這下頭大

2019-11-02 16:28

宛如動作電影 外籍男子衝進跑道攀上華航飛機起降架

2019-11-02 15:04

廢棄幼稚園火警 高雄消防隊搶滅火勢

2019-11-02 13:59

國一彰化縣溪州段5車連環車禍 彭姓女子傷重當場死亡

2019-11-02 13:07

員警送保護管束醉漢返家 竟丟包疏洪公園記過調職

2019-11-02 12:21

新北水湳洞漁船翻覆 船主冒大浪爬上岸

2019-11-02 12:10

低收戶母子遭焚身兒子不治 勘查出電線走火釀禍

2019-11-02 12:05

墾丁小灣海邊發現女浮屍 驚見脖上繫著礦泉水瓶

2019-11-02 12:04

影／後車追撞前車 碰的一聲後車四輪朝天

2019-11-02 11:57

民眾報竊案差點拿不到三聯單 台中警遭疑吃案

2019-11-02 06:46

街友內急闖空屋 剛進去屋子就垮了

2019-11-02 00:54

野炊安全／遠離火源 卡式瓦斯罐過熱易爆

2019-11-01 23:43

曉明女中野炊11人受傷 7人已出院

2019-11-01 23:41

萬里小貨車撞電線桿 車毁人受困被救出送醫

2019-11-01 23:41

影／後龍海岸綠蠵龜陳屍 海龜悲歌又添一樁

2019-11-01 23:03

「阿嬤住電話裡？」孫子聲聲呼喚 逃16年移工阿嬤自首

2019-11-01 22:09

卡式爐為什麼會爆炸？專家教你避免NG行為

2019-11-01 21:29

影／酒駕將機車騎士撞成重傷 同學頂替不料也超標

2019-11-01 20:39

國三南投服務區後方驚傳火警 南投地標差點遭波及

2019-11-01 19:13
看更多

熱門文章

護理師同學剛結婚生女 北上喝喜酒遇橫禍天人永隔

2019-11-02 16:54

墾丁無動力滑翔機競賽失控 抱孩婦人遭砸中身亡

2019-11-02 19:13

女點餐求掛機車上！外送員回錯「1字」尷尬爆：人生最糗

2019-11-02 09:45

國一彰化縣溪州段5車連環車禍 彭姓女子傷重當場死亡

2019-11-02 13:07

宛如動作電影 外籍男子衝進跑道攀上華航飛機起降架

2019-11-02 15:04

李興文兒稱「有穿內衣褲」IKEA：馬桶椅子將全數丟棄

2019-11-01 23:47

李興文兒二度前往警局說明 稱「希望能與IKEA和解」

2019-11-02 16:52

錢被騙了！只因手機一個最常見的動作...

2019-11-02 09:00

墾丁小灣海邊發現女浮屍 驚見脖上繫著礦泉水瓶

2019-11-02 12:04

獨／行騙全亞！「俄籍聽語障人」是慣用牟利手法

2019-11-02 19:19

「有我陪著你」 警陪鬱男默默蹲路旁散心

2019-11-02 16:58

太陽花國賠 宅神：法官認為用愛的小手就可驅離嗎？

2019-11-02 13:20

小吃店一盤海帶60元 老闆一席話讓客人目瞪口呆

2019-11-02 11:08

近200年歷史文物遭竊 新竹檢警鍥而不捨尋回

2019-11-02 09:36

知名醫院愛滋個管師涉販毒 剛參加完研討會就被逮

2019-11-02 15:37

裸闖IKEA求點閱 學者:網紅必須用企業思維經營

2019-11-02 02:33

遊墾丁景點被遙控飛機砸死 死者父親斥太離譜要求國賠

2019-11-02 22:40

潤寅詐貸案 北檢聲押南亞與中纖員工

2019-11-02 01:02

美食外送人員再傳出車禍 嘉義市2個月20多件

2019-11-02 16:42

台南市警「圍城式」取締酒駕 攔下滿身酒氣男子送辦

2019-11-02 11:50

民眾報竊案差點拿不到三聯單 台中警遭疑吃案

2019-11-02 06:46

去年市長初選退讓被影射搓圓仔湯 宋瑋莉告網友

2019-11-02 13:42

李豔秋：課程審議委員是恐嚇犯，家長同意嗎？

2019-11-02 17:00

「郭家軍」黃韻涵遭網路霸凌怒報警 警：全力偵辦

2019-11-02 02:31

影／後車追撞前車 碰的一聲後車四輪朝天

2019-11-02 11:57

男同學逼少女練手技 強拉近廁所性侵還恐嚇她弟弟

2019-11-02 11:26

瘦如骷髏一身傷…6歲童疑遭虐死 外婆上銬收押

2019-11-02 00:54

低收戶母子遭焚身兒子不治 勘查出電線走火釀禍

2019-11-02 12:05

萬里小貨車撞電線桿 車毁人受困被救出送醫

2019-11-01 23:41

少女放學等公車遇遠房親戚約聊天 慘遭性侵

2019-11-02 22:25

員警送保護管束醉漢返家 竟丟包疏洪公園記過調職

2019-11-02 12:21

ATM前停留2分鐘就被當車手？他喊冤警察構陷、侮辱人格

2019-11-02 14:39

國安私菸案 2少校撇圖利指「逃稅的是華航」

2019-11-02 00:54

網紅拍片 小心拍成「罪與罰」

2019-11-01 23:52

廢棄幼稚園火警 高雄消防隊搶滅火勢

2019-11-02 13:59

動私刑？高雄監獄受刑人暴斃 6人收押

2019-11-02 00:54

聯醫愛滋個管師涉販毒遭逮 院方：過去精神曾有異狀

2019-11-02 17:59

這款大樓主委真夭壽 1孔改2孔竊電照亮自家監視器

2019-11-02 09:19

運毒判刑通緝仍趴趴走 前潮州城隍廟主委王敬鎧落網

2019-11-02 11:07

負面新聞也無所謂？想紅得久 學者說形象要顧

2019-11-02 00:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top