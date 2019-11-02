瑞芳查獲保育類食蛇龜、柴棺龜45隻網上賣 2男被逮

2019-11-02 19:54 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



新北市政府動保處於今天下午會同台北市動保處、保七總隊第4大隊羅東分隊組成聯合小組，在瑞芳區的一間修車廠進行查緝，查獲保育類野生動物食蛇龜2隻、柴棺龜43隻及保育類龜蛋4顆，後續由新北市動保處進行安置，王姓、陳姓2男由羅東分隊帶回偵訊，依違反野生動物保育法送辦。

動保處獲報有人在網路社群兜售保育類食蛇龜及柴棺龜，並與買家約定在台北市交貨，後來又改在瑞芳區進行交易，兩地動保處組成聯合小組前往突擊檢查，果然在瑞芳區的一處修車廠內發現食蛇龜2隻、柴棺龜成龜12隻與幼龜31隻，還有保育類龜蛋4顆。

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現場陳姓、王姓2名男子供稱，成龜是王男在山區捕捉，幼龜是自行繁殖，再由另名網路賣家負責仲介買主，並由陳男代收款項，動保處指出，2人涉嫌違反野生動物保育法相關規定，依法偵辦。

新北市動保處表示，2男獵捕保育類野生動物販售，違反野生動物保育法第18條、第35條相關規定，因針對捕捉地點及網路賣家身份交代不清，後續將由保七總隊第4大隊羅東分隊帶回並移送地檢署偵辦。

農業局長李玟指出，任何人都不應該任意捕捉、販賣野生動物，維護自然及生態平衡。另外，民眾在購買特殊寵物時，應注意是否為保育類野生動物，及動物來源是否合法，以免惹禍上身。如發現有違法獵捕、買賣保育類野生動物之行為，可撥打1999專線或（02）29596353通報動保處進行查處。