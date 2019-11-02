祖孫遭砂石車輾斃出殯 家屬盼立法勿憾事重演

2019-11-02 17:08 中央社 台中2日電



台中市居仁國中張姓女學生，上月16日由王姓外婆騎車接送返家時，遭砂石車捲入車底死亡，家屬今天為兩人舉辦告別式。家屬表示，希望政府能立法，不要再讓砂石車成為馬路殺手。

家屬今天在台中市生命禮儀管理處崇德館，為張姓少女與王姓外婆舉辦告別式。家屬說，張女雖然從小由母親獨力撫養，就讀國小時以市長獎畢業，並以優異成績考上國中資優班，平時由張女外婆接送上下課，沒想到兩人在返家途中發生憾事。

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家屬表示，張姓少女生前的心願是成為漫畫家，從小就對漫畫展現天分與熱情，也留下不少練習的作品，在告別式上特別展示，希望能完成她的心願。

張女的外公今天受訪說，肇事的砂石車司機曾多次到靈堂道歉，但看到對方，就為自己的妻子與外孫女覺得不甘心，也要對方別再來，希望政府能立法，不要再讓砂石車成為馬路殺手。

國民黨籍立委沈智慧，立委參選人李中、黃馨慧，今天也出席告別式。沈智慧表示，國內現今新式小客車都有加裝「雷達偵測系統」，當車輛附近有行人或車輛，警示系統即亮起或發出聲響警示駕駛人周遭事物，她將研擬在立院提案修法，所有大型車輛都應強制加裝這類安全系統，做好「防撞保障」，以保護用路人及行人的安全。

張姓女學生上月16日下午4時多，因為學校段考提早下學，由72歲的王姓外婆騎機車載送返家途中，行經東區自由路、進化路與建成路的叉路時，遭準備右轉進入建成路的砂石車撞上，嬤孫兩人捲入車底死亡。