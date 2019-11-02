「有我陪著你」 警陪鬱男默默蹲路旁散心

2019-11-02 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ／即時報導



近日凌晨，員警巡邏時碰上1名情緒失控的男子，雖然員警不知道他遭遇了什麼，但員警依舊耐著性子上前安撫，而男子則是像遇上難得願意傾聽他內心聲音的對象，不斷比手畫腳、自言自語，而員警只是默默蹲在他身旁拍著他的肩膀，才讓男子緩和情緒；員警就說，有時候千言萬語，還比不上默默陪伴更暖心。

林口警分局林口所長楊凱文等人日前在執行巡邏勤務時，接獲民眾報案稱在竹林山寺附近有男子疑似情緒失控，而且擔心他會傷人，員警到場後見該男子情緒激動，不停的自言自語，手舞足蹈，員警見狀隨即上前關心與安撫，然而該男子並未理會，完全沉浸在自己的悲傷世界，兩眼發直式的望向遠方，無助的神情讓在場的員警也感不捨。

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男子的媽媽在一旁更是不知所措，看著自己的兒子被躁鬱情緒所纏，也淚眼望著員警訴說著兒子長期因各種壓力，幾年前被診斷出有躁鬱症病狀，發作時情緒不穩有攻擊傾向，有時險些傷害到自己家人，只要一發作，最後就只能強制就醫，情況周而復始地不斷發生。

員警了解緣由後，進一步的接近男子，透過關心的言語，試圖交談，但一開始男子絲毫不在意，依舊情緒不穩，員警只好耐住性子透過傾聽、拍肩膀等善意的肢體語言表示關懷，默默地陪伴約1小時，男子的情緒才終於漸緩和，願意隨同員警至醫院就醫。